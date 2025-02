Evocador pregón de Antonio Vega en Benegiles: "Qué es un pueblo sin misa de domingo, tienda y bar"

Antonio Vega nunca se fue de Benegiles. Ha sido el pueblo de grandes vivencias de niño y la juventud, como evocó durante el pregón de la fiesta del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT). Bengiles se volcó en la acogida a quienes se sumaron al encuentro, con una visita a la escuela de antes incluida, folclore y mascaradas.

Antonio Vega, director comercial de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA se dirigió a sus vecinos y público en general "desde el sentimiento, cercanía y sobre todo desde el respeto". Así fue como afloraron recuerdos del coro, con "misas castellanas, bodas, bautizos y la misa de una menos cuarto". O de Carlos Prieto, el sacerdote que da nombre al pabellón multiusos donde se celebró el pregón, "párroco de esta localidad durante 42 años, catequista y amigo. Comprometido con el pueblo, 24 horas a servicio de los vecinos, impulsor de los campamentos de Cáritas en Vigo de Sanabria a las orillas del Lago …días de especial recuerdo con compañeros de Benegiles, Alberca, Villarina, Arenales, Espíritu Santo, San José obrero y los de Ensidesa” evocó Antonio Vega en su alocución.

Benegiles siempre en la memoria de un niño que esperaba con ansiedad el viernes a las cinco de la tarde para salir de Zamora con la familia en el R-4, “coger la bicicleta y danzar todo el fin de semana hasta el domingo por la tarde”.

Antonio Vega durante el pregón / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Del pueblo le llega también a ese chaval de 7 años el recuerdo de “mi primera televisión en color en el bar de Paco, antes bar Fradejas”. Era cuando Benegiles tenía tres tiendas, “la de Rosa, la de Maruja y Tomasa que también era locutorio, lo que se habrá oído por esos cables. Hoy no tenemos ninguna tienda, siendo surtidos semanalmente por la venta ambulante. Teníamos el bar de Primi y el comentado de Fradejas que luego fue el de Paco…las cachuelas con salsa, el vaso de coca cola de 10 pesetas, la tortilla de Angelita que tanto le gusta a Melanie” apuntó en alusión a su esposa.

"Si algo tengo claro es que para la socialización de un pueblo hay que tener tienda, misa de domingo y bar para tomar el vermut, leer el periódico y jugar la partida" sentenció Antonio Vega ante el numeroso público que se concentró en el salón después de una intensa mañana con visita a la exposición "La escuela del ayer", desfile tradicional, misa castellana y exhibición de danza del paloteo y mascaradas.

Un pregón donde no se olvidó de las fiestas de Santo Tomás que “daban el pistoletazo a la Navidad”, las matanzas, “olor a la lumbre, subir al sobrao y ese ambiente de invierno de curar los chorizos, salchichones y algún jamón, rara vez…mi padre a la máquina, mi madre a la tripa para que no se rompieran, y mis hermanas, mis tías y yo con la aguja a picarlos para que no quedará aire”. O las fiestas de San Gregorio marcando el camino al verano. Antonio evocó las tardes estivales de juegos, pero también de recogida de la alfalfa o las pacas de paja.

Asistentes al pregón de Antonio Vega / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

“Las noches el recuerdo de charleta enfrente de casa de mis padres, a la puerta de don Eloy, con algún mayor contando historias picantonas y otras veces historias de miedo”.

Un recorrido donde no faltó la vinculación a la cofradía del Santísimo y su otra “debilidad semanasantera”, el Cristo Yacente con el canto del Miserere “que rompe el silencio de la noche del Viernes Santo”. Las evocaciones a la familia, Melanie y su hija Alba, sus padres, sus hermanas, Ana y Silvia, a la prima Julia, “que nos dejó en un mes de enero de 2008, antes de tiempo”. Y a “todos los amigos que hoy han querido estar conmigo en este momento tan entrañable e inolvidable para mí. Gracias por dejarme romper el tópico de dicho, nadie es profeta en su tierra, yo me siento afortunado de estar hoy aquí, sintiéndome un vecino de Benegiles en espíritu y que seguro antes que después lo seré persona, teniendo derecho a voto”.

El alcalde de Benegiles, Valeriano Martín, dio la bienvenida a los participantes en esta fiesta, donde mujeres ataviadas con la indumentaria tradicional participaron en el desfile encabezado por la Banda de Cornetas y Tambores Cofradías de Zamora. También tomaron parte las Asociaciones Culturales Amigos del Zangarrón de Montamarta y de Sanzoles, El Birria y la Danza del Paloteo de Tábara, el grupo Música Tradicional La Ribera de los Chirlos, la Charanga Zaval, la Asociación Cultural Campaneros Zamoranos junto a una nutrida representación de las Asociaciones de Águedas.

La actuación de Vanesa Muela puso el broche de oro a un día espléndido de febrero y con la calurosa acogida del pueblo de Benegiles.

