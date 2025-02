Cartas de lino

Ya no reconozco la caligrafía de mis padres, de mis abuelos ni de mis amigas de la infancia. La familia deja de enviarse misivas, los amantes ya no mandan cartas. La vorágine del progreso tecnológico nos ha arrebatado un rasgo indiscutible de nuestra personalidad. Hemos matado todo atisbo distintivo de la expresión escrita, no volveremos a recibir un mensaje de la misma manera. ¿Formularemos algún día un definitivo y triste adiós al papel y a la tinta?

El palomar de las cartas / abre su imposible vuelo / desde las trémulas mesas / donde se apoya el recuerdo, / la gravedad de la ausencia, / el corazón, el silencio. // Cartas, relaciones, cartas: / tarjetas postales, sueños, / fragmentos de la ternura, / proyectados en el cielo, / lanzados de sangre a sangre / y de deseo a deseo.

En un rincón enmudecen / cartas viejas, sobres viejos, / con el color de la edad / sobre la escritura puesto. / Allí perecen las cartas / llenas de estremecimientos. // Allí agoniza la tinta / y desfallecen los pliegos, / y el papel se agujerea / como un breve cementerio / de las pasiones de antes, / de los amores de luego. // Ayer se quedó una carta / abandonada y sin dueño, / volando sobre los ojos / de alguien que perdió su cuerpo.

Cartas que se quedan vivas / hablando para los muertos: / papel anhelante, humano, / sin ojos que puedan serlo.

— Miguel Hernández

Hoy hablamos precisamente sobre el papel, soporte de letras blanco que durante siglos nos ha permitido comunicarnos en la distancia. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuál es el origen de este valioso material? El lino (Linum usitatissimum), planta de la que hablamos en la anterior entrega, nos aportará una de las múltiples y posibles respuestas a esta pregunta. La vida del lino no acababa en la rústica camisa blanca, hasta el siglo XIX ha sido relativamente común en España emplear trapos de lino como materia prima para la fabricación de papel. Lino, acompañado frecuentemente de telas viejas de algodón o cáñamo, así como de cuerdas, sacos, redes de pesca y, en definitiva, sobrantes textiles del ajuar de la casa.

Como muestra el etnógrafo Eugenio Monesma en su documental 'Papel artesanal con trapos y telas viejas', todo comenzaba en el "molino papelero", molino específicamente empleado para la producción de papel: una fábrica artesanal destinada a la confección de este material que se servía de la fuerza del agua como fuente de energía. Inicialmente, las mujeres separaban las telas y los trapos según su calidad y procedían a "esquinzarlos", es decir, los rompían en fragmentos con unas guadañas especializadas. A continuación, se eliminaban el polvo y la tierra que podían traer los trapos en el "torno expulsador": un mecanismo que hacía girar los fragmentos a una velocidad uniforme para liberar con el movimiento toda esa suciedad. Una vez limpios, se introducían en la pila de fermentación (para facilitar su posterior trituración), se humedecían, se pisaban, y se dejaban fermentando durante unos días.

Los trapos ya fermentados se incorporaban a las pilas del batán y se mezclaban con agua. El proceso de elaboración de la pasta duraba aproximadamente 30 horas. El batán estaba compuesto de pilas de mazas accionadas por una rueda hidráulica. Las mazas tenían tres tipologías diferentes según su función. Las "desfibradoras" llevaban 35 clavos "de corte vivo" y trinchaban los trapos; las afinadoras contaban con clavos planos y, mediante golpes, trituraban la fibra; y "las refinadoras" (sin clavos en los extremos) hidrataban y depuraban la pulpa.

Cuando la pasta estaba preparada se trasladaba al clásico depósito de piedra denominado "tina", en ella se llevaba a cabo la fabricación de la hoja de papel propiamente dicha. A la "tina", con la pasta ya en su interior, se le añadía agua en proporciones variables en relación al gramaje deseado del papel. Cada cierto tiempo se removía la mezcla con una pala de madera agujereada que evitaba que la pasta más pesada quedase adherida al fondo, dispersándola por el agua y facilitando su distribución homogénea.

Consecutivamente, el "laurente" (encargado de la "tina") introducía en el depósito la "forma" (marco rectangular recubierto de tela metálica). Al extraer la "forma" las fibras de papel se depositaban conformando una fina capa sobre ella. El marco con la pulpa se cedía al siguiente operario, el "ponedor". El "ponedor" colocaba la "forma" sobre bayetas de fieltro seco para separar del soporte la hoja recién formada. La operación se repetía hasta materializar toda la pasta de papel en pliegos.

Cuando se obtenían todas las hojas de papel (conjunto conocido como la "posta") se apilaban y prensaban con el objetivo de darles consistencia y eliminar el exceso de agua. El "levador" apartaba cada hoja de su respectiva bayeta y las apilaba ordenadamente en un nuevo montón: la "posta blanca". La "posta blanca" se secaba en el "mirador" (planta superior del molino con numerosas ventanas). Dos mujeres tendían ágilmente los pliegos en las cuerdas de cáñamo y, una vez secos, los recogían para "encolarlos": dotarles de esa impermeabilidad característica que permite al papel ser tintado.

El "encolamiento" tradicional consistía en sumergir las hojas de papel en un baño de gelatina obtenido a partir del cocimiento (en agua y alumbre de roca) de pieles procesadas del ganado. Los pliegos encolados se volvían a prensar y, posteriormente, a tender en el "mirador". En este momento, entraba en juego el "satinador", un gran mazo de madera encargado de alisar las hojas de papel ya secas. Para finalizar, se "desbarbaba" la pila de pliegos con un cuchillo especializado, es decir, se igualaban todos los lados para dejar los márgenes rectos. Así culminaba el arduo camino del trapo de lino hasta la hoja de papel, un proceso costoso que se sustentaba con el trabajo de al menos treinta hombres, mujeres e incluso niños. Cada hoja de papel cuidadosamente elaborada de manera artesanal, constituye un legado de tradición y dedicación que no debemos dejar de admirar y recordar.

No quiero despedirme sin antes citar un precioso fragmento de la bióloga y escritora Aina S. Erice, líneas recogidas de su podcast "La Senda de las Plantas Perdidas" que resumen a la perfección lo acontecido en este breve capítulo: "El reciclaje textil […] estaba entonces a la orden del día y, tras una vida pasada como vestido, al lino le esperaba una segunda y potencialmente larguísima vida transformado en papel. Papel que un día acogería los ratos hilvanados a la lumbre del fuego, en un corro de mujeres por cuyos dedos discurría el destino de los linares de flores azul cielo".

