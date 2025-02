El noroeste de Sanabria concentra las zonas de mayor peligro de incendio forestal

La Junta de Castilla y León ha aprobado el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales en el marco de las Estrategias Forestal, Biodiversidad y Adaptación al Cambio Climático de la UE. Las provincias de León y Zamora son las áreas con mayor alto índice de peligro de incendios con 349.984 y 117.358 hectáreas respectivamente.

Esas áreas de riesgo se concentran en las comarcas forestales de Puebla de Sanabria, Galende y Alcañices. Por municipios Figueruela de Arriba con 13.770 hectáreas, Hermisende con 9.921 y Pedralba de la Pradería con 8.958 hectáreas encabeza las zonas de mayor peligro de incendio en época de peligro alta (EPA). Lubián y Rosinos de la Requejada, incluidas como áreas de alto riego, presentan una mayor incidencia en EPB (época de peligro bajo).

A la hora de establecer las zonas de riesgo se ha hecho un exhaustivo estudio de combustibilidad; factores topográficos como la pendiente del terreno, orientación y exposición solar, altitud; y la climatología. Respecto a este último factor la tendencia de los últimos años es el aumento de temperaturas, mayores anomalías estivales, más olas de calor y más tempranas.

El Plan realiza un exhaustivo estudio del último decenio que sitúa en los primeros lugares de la provincia a los municipios de Pedralba de la Pradería, Hermisende y Rabanales con más de 10 incendios de media anuales en la década de 2014 a 2023. Zamora es la segunda provincia, por detrás de León, con mayor número de incendios. Por frecuencia de incendios forestales superiores a 50 hectáreas o incendios de referencia, los términos de referencia para la comarca de Sanabria son Pías y Porto con 7 incendios de más de 50 hectáreas; y Pedralba y Hermisende, con 6 incendios.

El análisis destaca los incendios en época de peligro alta (EPA) de 2022 en Losacio con 30.000 hectáreas y Riofrío de Aliste con 25.000 hectáreas, además del incendio de Hermisende de ese mismo año que calcinó 1.200 hectáreas.

En los análisis de vulnerabilidad, en lo que respecta a las masas forestales, la continuidad de las masas arboladas –monocultivo de pino en la provincia de Zamora- y la interconexión de esas áreas facilita la propagación del fuego, que generan incendios de sexta generación, como se pudo comprobar en los incendios de la Sierra de la Culebra de 2022. La falta de interrupción de la cobertura vegetal representa fuegos de intensidad alta y mayor dificultad de extinción como los daños que produce. Así se pudo comprobar en los incendios de 2022.

El modelo de gestión no solo busca la protección de las masas sino otro factor importante como son los riesgos para zonas periurbanas y urbanas. Los núcleos o asentamientos urbanos próximos al monte o integrados en él, son los más vulnerables ante la presencia de los incendios, el interfaz urbano-forestal. El ideario del siglo pasado de que "los pueblos no arden" ha dado un giro y sí arden, por factores como la despoblación y la desaparición de las prácticas tradicionales que mantenían el entorno libre de vegetación huertas, eras prados, etc. El nuevo plan tiene en cuenta y hace distinción entre núcleos y asentamientos.

Los núcleos incluyen pueblos y localidades de más de 50 hectáreas, denominados asentamientos urbanos (AR), y asentamientos rurales (AR) de 1 a 50 hectáreas o sin llegar a 1 hectárea tiene 5 casas. Los "pueblos" de 3 y 4 casas se califican de asentamiento rural disperso y de 1 y 2 casas, asentamiento rural aislado. De acuerdo al plan el área cercana directa responsable de la ignición de la vivienda abarca un área de 30 metros, y que es la primera barrera de defensa de las edificaciones. El valor de riesgo cercano es directamente proporcional al tipo de vegetación próximo a núcleos y asentamientos. También se cuantifica el riesgo lejano asociado a la carga de combustible en un radio de 200 metros alrededor del núcleo urbano.

En la provincia de Zamora están contabilizados un total de 2.632 núcleos vulnerables a los incendios, entre asentamientos rurales (2.570) y urbanos (62). De esa cantidad total, 719 núcleos rurales y 5 núcleos urbanos son de vulnerabilidad muy alta, otros 299 núcleos rurales y 5 núcleos urbanos tienen riego alto. El Plan también analiza el riesgo para infraestructuras tanto como origen de incendio como por riesgo pasivo, desde carreteras, vías férreas y red de evacuación eléctrica. Y un factor que hasta ahora no se había evaluado es el patrimonio artístico y cultural, de manera particular los yacimientos arqueológicos.

