El Ayuntamiento de Vegalatrave de Alba, cuya corporación municipal preside el alcalde popular Benjamín Rey Rodríguez, ha aprobado y puesto en vigor la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de abastecimiento domiciliario de agua potable, una vez que ha pasado la exposición pública correspondiente sin que se presentasen alegaciones por parte de los vecinos.

Únicamente estarán exentos de oficio los suministros a los edificios y dependencias municipales de usos o servicio público como la Casa Consistorial y el Consultorio Médico de Atención Primaria, así como los suministros a los servicios de riego de jardines urbanos, lucha contra incendios e instalaciones deportivas y aquellos que expresamente estén previstos en normas con rango formal de ley o las derivadas de la aplicación de tratados internacionales.

La base imponible está constituida por la conexión a la red de distribución municipal y los metros cúbicos de agua consumidos. En cuanto a la cuota tributaria correspondiente a la conexión de la licencia o autorización de acometida a la red de agua, esta se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija en función del número de viviendas o locales, comercios, bares o establecimientos hosteleros.

Vegalatrave multará con 400 euros los fraudes en la red de agua

Cada usuario deberá de encargarse de adquirir el contador y abonar los gastos de instalación, comunicándolo siempre antes de su instalación al Ayuntamiento. Por cada enganche se pagará 100 euros. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua tomará como base la cantidad de agua consumida en metros cúbicos consumidos en cada semestre a contabilizar el 30 de junio y el 31 diciembre. Cada usuario abonará una cuota fija semestral de 8 euros.

Se ha establecido una tarifa general que incluye a las viviendas, comercios, bares y establecimientos hoteleros. Los primeros 20.000 litros se cobrarán a razón de 30 céntimos de euro por cada metro cúbico contabilizado. De 21 hasta 50 metros cúbicos se abonarán a medio euro y de 51 a los 70 a un total de 80 céntimos. A partir de ahí, se gravará el consumo a un euro por metro cúbico de 71 hasta los 100, tres euros de 101 a 400 y seis euros de los 401.000 litros en adelante. Siempre más IVA.

La infracción de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de abastecimiento domiciliario de agua potable se sancionará con una multa fija de 40 euros. Llegados a la defraudación esta se castigará con una multa proporcional al duplo de la cuota que la hacienda local haya dejado de percibir, tomando como referencia la cantidad de agua máxima consumida en el mismo periodo, en condiciones normales, los dos ejercicios anteriores, con un mínimo de 100 euros. En el caso de no poder determinarse la cantidad de agua consumida en unas condiciones normales se aplicará una multa de 150 euros en el caso de uso doméstico y 400 en caso de otros usos como el riego de huertos, jardines y piscinas privadas.

Cuando se haya producido una avería en el contador de agua y esta no haya sido subsanada por la pasividad del usuario, se computará el consumo durante el periodo de la avería, el doble de los gastados, en esa misma fecha del ejercicio anterior.

En aquellos casos en los que el Ayuntamiento de Vegalatrave de Alba suspenda a un usuario el suministro de agua por falta de pago, no se le volverá a conceder sin acreditación documental del previo pago del descubierto y, además, deberá de satisfacer los derechos de acometida o enganche fijados en 100 euros. Por otro lado, las normas aclaran que en el caso de que por causas de fuerza mayor mermase el caudal o avería imprevista el Ayuntamiento no pudiese suministrar debidamente el agua, los usuarios no tendrán derecho alguno a exigir indemnización.

Las averías que se produzcan y recaigan en la red general de suministro de agua serán por cuenta del Ayuntamiento, mientras que correrán a cuenta del consumidor las averías que se produzcan en el ramal que une la red general municipal con la finca del usuario.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de abastecimiento de agua a domicilio e incluidos los derechos de enganche y de colocación y utilización de elementos necesarios, así como el suministro de agua. El consumo se determinará por semestres naturales. Con esta nueva normativa queda derogada la que había sido aprobada y puesta en vigor el 23 de mayo de 2012 y modificada el 2 de octubre de 2013.

El abastecimiento domiciliario de agua potable se ha convertido en una de las grandes preocupaciones y prioridades para los ayuntamientos y sus alcaldes y concejales al asumir que el líquido elemento es un bien finito que hay que preservar entre todos para el disfrute en calidad y en cantidad por parte de las familias que residen en los pueblos del medio rural.

Para garantizar esa calidad, la Consejería de Sanidad de la Junta establece unas rigurosas analíticas que los propios ayuntamientos han de realizar y pagar. Mientras los pueblos que se abastecen de acuíferos superficiales (manantiales) disfrutan de un agua de más calidad, los que lo hacen de acuíferos subterráneos (pozos de sondeos de más de cien metros de profundidad), suelen contar con el problema añadido de los altos índices de minerales en el agua que hay que eliminar mediante costosas ETAP (Estaciones de Tratamiento de Agua Potable).

