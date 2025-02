«Con 8 años, en el colegio de Cernadilla, el maestro don Isidro nos mandó una tarea de manualidades para casa, presentar un trabajo a ver si alguno le sorprendía». José Román Delgado recordaba esta anécdota 59 años después. Y sorprendía a su maestro. «Volvía casa pensando qué iba a hacer. Con el alambre de una carpeta del colegio hice un perro articulado, que movía la cabeza». La figura se quedó en el aula «y no volví a verla, que a casa no me la traje».

Su afición por las manualidades se ha convertido en un museo en la casa familiar, donde guarda decenas y decenas de figuras decorativas reutilizando todo tipo de materiales, y especialmente con chapas. Sus trabajos han viajado por medio mundo, con a Holanda, Nueva Zelanda, Alemania, Francia o Canarias.

El arte del alambre y la chapa

Tras esa niñez donde desarrolló su afición a los trabajos manuales «las circunstancias de la vida no me permitieron seguir con este hobby». Hace ocho años retomó esa afición. El primer material «fueron raíces y troncos que encontraba paseando por la orilla del embalse». De esas raíces surgieron formas de aves, focas, peces, un cormorán. En una de las fincas de la casa se exponen las figuras de jardín elaboradas con troncos convertidos en entretenimiento «¡Anda que no se han subido encima los niños».

«Cada cosa tiene su mérito», madera, piedras, alambre, piñas, agallas de roble, cartón, de pulpo a dragón. Toda su vida, prácticamente, ha trabajado y vivido en la comarca, salvo una temporada en A Pobra do Caramiñal. Su profesión, fontanero calefactor y albañil colocando pizarra, le dan la experiencia y la técnica para sus obras. Las últimas piezas que ha elaborado han sido unos llaveros de pared para colgar llaves.

Hace tres años comenzó a dar forma y pintar chapas para crear formas vegetales y animales, hormigas de piedra y alambre. Entre las técnicas que más usa está «termofusión, silicona calientes, soldadura».

