Barrio de la Gafa realizará un sondeo para mejorar su abastecimiento

Barrio de la Gafa está trabajando para llevar a cabo un sondeo que le permita mejorar el abastecimiento de agua de la localidad, ubicada en el término municipal de Robleda-Cervantes. El objetivo de esta actuación es saber si se puede extraer agua para abastecer a 120 personas entre octubre y mayo, y a 205 vecinos entre los meses de junio y septiembre. A ellos se suma también una cabaña ganadera de 40 vacas.

El agua de grifo, posible vía de llegada al ser humano / Agencias

Se calcula que harán falta unos 17.723 metros cúbicos de agua al año para cubrir las necesidades de agua de Barrio de la Gafa.

Sondeo

El primer paso para conocer si el agua subterránea de la localidad se puede utilizar para consumo humano y de la cabaña ganadera es realizar un sondeo. La parcela en la que se quiere realizar esta actuación está a poco más de 200 metros del río Tera y a unos 400 metros del núcleo de la localidad. Se sabe que la masa subterránea cuenta con recursos de 32,5 hectómetros cúbicos anuales. Con el sondeo se llegará a una profundidad máxima de 100 metros.

Impacto ambiental

De momento, el proyecto del sondeo sigue superando los diferentes trámites administrativos previos y necesarios para poderse llevar a cabo. El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este miércoles el informe de impacto ambiental, que recoge que el sondeo no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. En cualquier caso, no se podrá comenzar a desarrollar el mismo hasta que no se resuelva de forma favorable la correspondiente autorización o concesión de aguas.

Problemas

La localidad ha registrado problemas de abastecimiento en varias ocasiones. En especial durante los meses de verano, han sufrido restricciones y también problemas por la calidad del agua, que a veces sale turbia y poco recomendable para su uso.