La hilarante historia de la abuela alistana que consiguió montar en un avión con este objeto: "Puede matar a un ser vivo"

Los aeropuertos, posiblemente, son uno de los lugares con mayores medidas de seguridad de todo el planeta. Antes de montar en un avión, son varias las comprobaciones que realiza tanto el personal de las aerolíneas como el de seguridad para ver que todo está correcto y que nadie corre peligro en estos viajes por los cielos. Unos controles que son iguales para todo el mundo y por los que te puedes quedar sin vuelo por un pequeño descuido. Por lo menos, si no eres una abuela alistana, como la protagonista de esta historia que se rememoró en el Teatro Ramos Carrión.

Hace apenas unos días, el podcast 'La Ruina' publicó en su canal de YouTube y las diferentes plataformas audiovisuales la grabación realizada en la capital zamorana. Una visita en la que tuvieron como invitada a la humorista Ana López, originaria de un pueblo de 100 habitantes del Alfoz de Toro "del cual no diré el nombre para no gentrificarlo", como ella misma expresó en su presentación ante el público allí presente. Un público habituado a las historias de tragicómicas que se cuentan en el escenario de este programa, denominadas por sus productores como 'ruinas'.

La historia, según la propia invitada explicó, "fue en 2001, en un aeropuerto...", dejando una pausa dramática antes de confirmar que los atentados del 11-S no se habían producido. En un velado alegato contra la falta de recursos que experimenta la provincia, confirmó que "en Zamora no pudo ser, porque no tenemos aeropuerto, claro". Por contextualizar, Ana López comentó que todo se remonta a los días alrededor de su comunión, de la que dijo no tener fotos porque "mis padres le dijeron al fotógrafo "ya sabemos que es fea" cuando les dijo que el álbum costaba 10.000 pesetas". Con sorna, recalcó que "se adaptaron rápido a Cataluña", en referencia a su fama de tacaños.

Persuasión

La protagonista principal de la historia, sin embargo, no es Ana López, sino su abuela. A punto de iniciar el viaje de vuelta junto a sus dos nietos pequeños de 3 años, esta señora de Aliste pasó el control "y empezó a pitar". Desconcertados, sus familiares pensaron en primera instancia que "era el marcapasos, porque la abuela llevaba uno". Sin embargo, la sorpresa tanto para ellos como para los miembros de seguridad fue encontrar "una navaja así", relataba la invitada, mostrando con sus manos un tamaño considerable. Tras una larga charla de su padre, "la abuela, señora de Aliste, subió con una navaja al avión". Sería porque, según explicaron todos "puede matar a un ser vivo con ella, pero no a un humano".