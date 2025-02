Las bodegas zamoranas Francisco Casas seguirán su lucha contra ABBA

Las Bodegas Francisco Casas seguirán su lucha contra ABBA y recurrirán la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que les prohíbe utilizar en Europa la marca de sus vinos "Viña ABBA". El gerente de las Bodegas, Eduardo Casas, ha incidido en que pueden seguir usando la marca hasta que haya una resolución firme y ha dejado claro también que, pase lo que pase, sus vinos "Viña ABBA" podrán seguir comercializándose en España con este nombre.

Viña ABBA / Bodegas Francisco Casas

Casas ha explicado que Polar Music International AB, la discográfica que gestiona los derechos de explotación del grupo musical sueco, no tiene ningún registro que proteja bebidas alcohólicas o productos relacionados y, por lo tanto, consideran que el registro de la marca "Viña ABBA" a nivel europeo no se podría impugnar "al no coincidir los campos aplicativos".

Es decir, que desde las Bodegas defienden que no debería existir ningún problema por utilizar el nombre de ABBA en sus vinos, ya que el grupo musical "no tiene ningún vino ni bebida con ese nombre". Por ello, recurrirán la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Sin embargo, sí que reconocen que "este grupo de música tiene a su favor otros registros anteriores para proteger productos y servicios diferentes a los distinguidos por las Bodegas".

Conflicto

Estas Bodegas de Morales de Toro registraron la marca "Viña ABBA" en España en el año 2006. Pero no fue hasta 2021 cuando comenzaron los problemas con Polar Music International AB, cuando las Bodegas iniciaron los trámites para registrar su marca a nivel internacional. En la demanda, la discográfica denunciaba que las Bodegas no podían utilizar una marca ya existente como era ABBA y aducían motivos como que "obtienen una ventaja injusta en el mercado al hacer creer a los consumidores que sus productos tienen alguna relación con el grupo musical".

Bodegas Francisco Casas / Bodegas Francisco Casas

En la resolución del pasado 4 de febrero, la Oficina señalaba que "Viña ABBA" se aprovecha del renombre y la notoriedad que ya tiene la banda sueca desde hace 40 años.. Y para justificarlo, enumeraban las diferentes pruebas que ha presentado la discográfica, desde discos de ABBA hasta todo tipo de marchandaising, artículos de prensa o un listado de premios musicales.

Desde las Bodegas se defienden: Su marca también tiene reputación previa porque se lleva utilizando en España desde el año 2006, sus caldos de la Denominación de Origen Toro se han vendido en múltiples países y, además, ABBA no tiene ningún vino registrado. "Si no es suyo, no lo pueden impugar", incide Eduardo Casas. Así que la batalla continúa.

15.000 botellas

El nombre de "Viña ABBA" se escogió, como detallaba el gerente, "porque era corto, capicúa y fácil de recordar". Este vino tinto, 100% tempranillo, homenajea al fundador de las Bodegas y a todos los predecesores del equipo actual. Por ello solo salen al mercado un máximo de 15.000 botellas al año.

Francisco Casas seguirá intentando registrar su marca a nivel europeo. Si ABBA les ganara la batalla final, aseguran que todavía no tienen valorada la repercusión ni cómo les afectaría esta situación. Lo que sí es seguro es que en España se podrán seguir vendiendo los vinos "Viña ABBA" sin ningún problema.