En la Subdelegación "no constan" quejas recientes por la cobertura en Santa Clara de Avedillo

Al subdelegado del Gobierno en Zamora no le constan denuncias ni quejas recientes sobre los problemas de cobertura en Santa Clara de Avedillo. "Útimamente no me consta" ha respondido el subdelegado Ángel Blanco a las preguntas de los periodistas sobre la situación que vive este pueblo de la Tierra del Vino, tal y como ha recogido la información de este diario.

"A la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones le consta un escrito del año 2022, que se elevó a la Subdirección General de Telefónica y ésta contestó con el tema de una antena, pero no nos consta nada más".

Ángel Blanco ha precisado que "la telefonía móvil no es un servicio universal, queda al libre albedrío de las compañías telefónicas y de los operadores hacer los despliegues técnicos". Aunque el sibdelegado del Gobierno en Zamora sí ha destacado la ayuda pública, del Gobierno de España, especialmente en pueblos pequeños, como se ha realizado a través del Plan de Extensión de Banda Ancha. "Cuando hay un problema, se eleva a la Subdirección General de Atención al Usuario y de ahí se manda al operador que tiene que indicar el origen de la avería y qué hace para repararla".

Blanco ha admitido que "estamos teniendo problemas (de cobertura) en algunos sitios, pero no me ha llegado nada de Santa Clara de Avedillo", situación sobra la que hablará con el alcalde para intentar buscar una solución.

Como ha informado este diario "Seis años después, la problemática de la cobertura móvil regresa a Santa Clara de Avedillo. Muchos de sus vecinos, con casi 160 habitantes censados, se ven obligados desde hace un año a caminar cerca de un kilómetro por la carretera para rescatar los resquicios de la antena situada en el vecino término de Corrales del Vino". En el núcleo rural, la señal es nula "de día y de noche".