Un milagro para Vega de Villalobos: su primer bebé en 18 años

Siete años de búsqueda de una felicidad que ahora inunda a todo un pueblo. Vega de Villlalobos está de enhorabuena con el anuncio de un nuevo vecino que llega para engrosar un censo que cerró el 2024 con 91 habitantes. Una alegría por partida doble teniendo en cuenta que se trata del primer nacimiento que la localidad celebra en 18 años.

"Es un hecho que merece que toquen las campañas". Los vecinos no pueden esconder el orgullo por un nacimiento en el medio rural, que "siempre es felicidad, alegría gozo", tal y como ha expresado su alcaldesa, Rebeca Navia.

El nacimiento de Ayoub es un "milagro" para el pueblo y para sus orgullosos progenitores. Su historia es la de Karima y Mohamed, quienes han peleado por celebrar su llegada tras pasar por un duro proceso de tratamientos hasta confirmar la concepción. "He realizado mi sueño de ser mamá en España". El pequeño vino al mundo el 22 de enero a las 18.50 horas en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, con un peso de 3.150 gramos.

Su historia es la de una pareja de emigrantes que arribaron a Vega de Villalobos procedentes de Nador, Marruecos. Su primer destino "en busca de una vida mejor" les llevó a Murcia, si bien no fue hasta que Mohamed pisó tierras zamoranas cuando pudo traerse consigo a su mujer con quien se casó en 2014.

Villalobos les dio esa oportunidad para reencontrarse y soñar con formar una familia que, finalmente, se ha confirmado en la localidad vecina de la que apenas distan tres kilómetros y en la que ahora han formado un nuevo hogar.

Karima y el pequeño Ayoub nacido en Vega de Villalobos / Cedida

A sus 36 años, Karima pone fin a un duro tratamiento que comenzó en 2017, cuando acudió a los servicios de Ginecología para intentar detectar por qué no se quedaba embarazada. Tras varios procesos de fecundación in vitro (FIV) e inseminaciones artificiales que no fructificaron, probaron suerte en Valladolid y, finalmente, en una clínica privada en Madrid, donde abonaron casi 10.000 euros que pudieron costear gracias a la ayuda de sus familiares. Los médicos le pudieron extraer 12 óvulos, de los que seis pudieron ser fecundados y considerados viables para la transferencia, si bien uno de ellos finalizó en un aborto a las cinco semanas, mientras que el último no pudo ser transferido.

El periplo a una "etapa horrible" les llevó de nuevo a Valladolid donde, esta vez sí, fue la definitiva. Con la confirmación se cumplía un sueño que "pensaba que no iba a poder ser", aunque recalca que siempre ha contado con el apoyo de Mohamed. "Mi marido está siempre conmigo; me decía: 'no pasa nada'. Y es así: el amor facilita las cosas, pero la sanidad pública me ha dado un sueño".

La llegada de Ayoub ha colmado de alegrías (y ojeras) la casa de esta familia trabajadora que se dedica a la ganadería desde hace cinco años. Ahora, su empeño se centrará la mejor vida a este pequeño que se paseará como protagonista indiscutible de su localidad y a la espera de poder darle un hermano en un futuro próximo. Un rayo de luz en una Zamora que necesita de noticias como esta para hacer frente al fenómeno de la despoblación.