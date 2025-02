El colegio de Villalpando, casi dos semanas sin calefacción

Los alumnos y profesores del colegio de Educación Infantil y Primaria “La Inmaculada” de Villalpando han tenido que acudir a clase durante casi dos semanas con guantes, bufandas y prendas de abrigo para combatir las bajas temperaturas registradas en las aulas por un problema con la calefacción, que no es la primera vez que se repite en el centro y que este lunes ha denunciado el PSOE, aunque la Junta, que ha descargado cualquier responsabilidad en el Ayuntamiento, ha asegurado que ya está subsanado.

La procuradora socialista, Ana Sánchez, ha cuestionado este lunes la “falta de diligencia” de la Junta en la prestación de servicios públicos en la provincia y cuyas consecuencias afectan, en este caso, a los niños del medio rural a los que definió como la “joya de la corona del epicentro de la España Vaciada”.

En los últimos días, que han coincidido con jornadas en las que se han registrado hasta 5 grados bajo cero, los alumnos y profesores han tenido que permanecer en clase a una temperatura que no es la adecuada para la actividad, lo que evidencia una “falta de diligencia indecente” por parte de la Junta, aseguró Sánchez. Además, recordó que el problema no es nuevo, ya que en el curso 2023-2024, se produjo una situación similar, por lo que recriminó a la Administración regional que no haya aplicado una solución definitiva.

En este punto, matizó que el mantenimiento de los colegios es competencia de los Ayuntamientos, pero en el caso de que “el problema sea estructural”, como en el del centro de Villalpando, la Junta debería haber actuado para garantizar las “condiciones de igualdad” de los 140 alumnos de 13 pueblos de la comarca con los de otros centros de la capital o de la comunidad.

Ante esta situación, como remarcó Sánchez, el PSOE ha recogido las quejas de padres y madres de alumnos que han tenido que acudir al centro con guantes, bufandas y prendas de abrigo, ya que en el interior de las aulas apenas se alcanzaban los 10 grados de temperatura, problema que los profesores han tratado de paliar en parte llevando al centro calefactores de su propiedad, con las consecuencias que su utilización puede acarrear para la línea eléctrica.

Además, remarcó que el deficiente funcionamiento de la calefacción ha originado problemas de salud como catarros o gripes que han obligado a los padres a llevar a sus hijos al centro de salud, mientras Villalpando espera desde hace casi 20 años la construcción de las nuevas instalaciones, ya que el proyecto fue presupuestado en 2006

Por los motivos expuestos, los procuradores del PSOE en las Cortes de Castilla y León han registrado este lunes una Proposición No De Ley (PNL) por la que instan a la Junta a adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para solucionar la situación que la falta de calefacción está ocasionando al colegio, además de requerir a la Inspección de Educación y al Ayuntamiento de Villalpando que lleven a cabo de manera inmediata las actuaciones que sean precisas para subsanar el problema de manera definitiva. Del mismo modo, los procuradores exigen que se actúe con inmediatez en el caso de que vuelva a repetirse otra situación de avería en la calefacción u otros suministros en los colegios e institutos públicos de Castilla y León.

Por otra parte, Sánchez recriminó a la Junta que en la provincia haya dejado de invertir casi 5 millones de euros previstos en el área de Educación, es decir, el 38% de la partida incluida en el último presupuesto. Asimismo, criticó que la Administración regional “abone cada vez más tarde” el dinero destinado a sufragar los gastos del funcionamiento de los centros educativo, lo que conlleva “problemas de gestión y de falta de previsión” a la hora de abonar facturas pendientes. Este retraso provoca también problemas como el que ha vuelto a surgir en el colegio de Villalpando y que achacó a “una absoluta falta de voluntad” por parte del Ejecutivo regional.

Pocas horas después de la denuncia pública realizada por el PSOE, el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, descargó toda la responsabilidad del problema del colegio en el Ayuntamiento de Villalpando.

Además, achacó el “déficit de calefacción” en el centro a que “no se pone con las suficientes horas y adecuadas a las condiciones climáticas” y recordó que, tras recibir quejas por parte de algunos padres, la Inspección de la Dirección Provincial de Educación instó de inmediato al Ayuntamiento a que incrementara las horas de encendido de la calefacción y que “ya ha llevado a cabo”, por lo que este lunes “ya hay una situación idónea para el desarrollo de las actividades lectivas”.

Por último, rebatió al PSOE que la competencia sea de la Junta, ya que corresponde, de forma directa, a cada Ayuntamiento, en este caso al de Villalpando, a la vez que reconoció que “puede ser una carga excesiva en determinados momentos”.