Los sayagueses que mantienen la reivindicación por la Sanidad: 170 concentraciones

Ha llegado la concentración número 170 para reclamar una Sanidad Pública digna en la comarca de Sayago.

"Cada vez hay más razones para movilizarse y luchar por una sanidad pública que están dejando abandonada, como a las 14.000 personas que están esperando su primera cita para acudir al especialista, que cuando llegue, será a no menos 6 meses vista" han denunciado este sábado el puñado de sayagueses que visibilizan cada semana su preocupación por pérdida de calidad del servicio en el medio rural.

Otra razón son las plazas de médicos sin cubrir: 76 en atención especializada y 56 en primaria. "No podemos asistir impasibles a este deterioro, que como la carcoma en un mueble, desde fuera no se nota, pero cuando te paras a mirar o necesitas algo más…..se rompe y nos quedamos sin nada. No hay como que te toque de cerca o en primera persona, para que veamos de verdad la carencia de personal".

Concentración número 170 por la sanidad en Sayago / Cedida

En la concentración se ha apelado a la asistencia a la manifestación convocada en Valladolid el día 15 de marzo en la sede de la Junta de Castilla y León, "donde podremos reclamar lo que venimos denunciando desde hace más de 3 años y allí coincidiremos con más plataformas de Castilla y León, juntos podemos hacer más fuerza".

Reivindicaciones parala Z. B. S. Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Los horarios tienen que estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. El no tener expuesto el horario da lugar a un descontrol y a una incertidumbre que no merecemos los pacientes.