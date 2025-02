"Vengo a Villalpando para beber de las aguas importantes del toreo"

. ¿Cómo llegó a Villalpando en su día?

- Por medio de mi apoderado Ricardo González, que en paz descanse, que era de Villalpando; yo lo conocía desde los seis años, que empecé a torear, porque tenía un hotel en el centro de mi ciudad, Tlaxcala. Mi hermano mayor, José Luis, que es matador de toros, confirmó su alternativa en Madrid en 2007 y vine con él a su preparación, y me encuentro con Ricardo casualmente, él tenía muchas ganas de apoyarme y me decía "te voy a llevar a España", ahí fue cuando surge la idea.

Estuve en la Escuela Taurina de Sevilla unos meses y, ese verano, en las fiestas de Villalpando, Ricardo me llama un día y me dice "vente para mi pueblo a las capeas a torear", y ese es mi primer contacto con Villalpando; en las fiestas de San Roque, me harté de torear novillos, vacas y de todo. Conocí a los socios de mi apoderado, los dueños del hotel "Cañada Real", Enrique y María, hago una gran amistad con ellos y surge la idea de venirme del Sur para vivir aquí. Estuve unos cuatro años en los que hice grandes amistades, conozco a todo el pueblo, soy, prácticamente, uno más. Me siento muy identificado y tengo muchos seguidores, hasta tengo una peña taurina; es muy bonito tener tantas amistades.

- Entonces, ya tuvo la oportunidad de prepararse con Gatero, el hombre que entrenó a Andrés Vázquez, ¿qué le ha aportado él?

Muchísimo. Con Antonio (Allende), desde que llegué, la preparación física ha sido muy importante; es un hombre al que respeto y admiro muchísimo porque no es común ver a una persona con 90 años que tiene en ese estado físico tan bueno. Para mí, ha sido muy importante porque me ha apoyado muchísimo, he crecido con él bastante físicamente porque el toreo influye mucho en la actividad física.

- Entrenando con él, coincidía también con Andrés Vázquez, ¿qué aprendizaje se llevó del maestro de Villalpando?

Traté siempre de aprovecharle lo máximo, me siento muy afortunado de haberlo conocido y de haber sido uno de sus alumnos. Me gusta mucho leer, saber de la historia del toreo y la tauromaquia y, de muy pequeño, siempre veía libros, revistas, películas,... y me acuerdo mucho del maestro Andrés Vázquez.

Cuando llegué aquí, poder conocer en persona a ese figurón del toreo, para mí, resultó ser como un sueño que se estaba cumpliendo; conocerlo y vivir muchas cosas muy bonitas con él: el estar en su casa, el hablarme de toros, recuerdo que tenía muchas fotos y muchas revistas antiguas, libros,... a mí, me encantaba, quedaba fascinado de estar en su casa, me sentaba y veía fotos y fotos y fotos; además, qué fotos. Poder convivir con una gran figura del toreo es algo que no tiene precio y que jamás se me olvidará.

El torero mexicano, en un entrenamiento de toreo de salón en el polideportivo de Villalpando. / Cedida.

-También trató con otro local, Luis Miguel Villalpando...

-Otra persona que ha influido mucho en mi concepto del toreo. Lo conocí cuano era muy pequeño en México, en Tlaxcala, y, después, conviví mucho con él aquí en el pueblo, pasé varios inviernos entrenando con él bastante y lo admiro mucho porque ha sacado muchos toreros importantes, figuras del toreo como el maestro Diego Urdiales, Matías Tejela,... Creo que ha sido de las personas que más ha influido en mi concepto del toreo, tenemos una gran amistad.

Para mí, es muy importante beber de las aguas importantes del toreo, de la tauromaquia, por eso vengo a este rincón tan bonito; aunque es un pueblo muy pequeño, pero está lleno de mucha tradición y, sobre todo, de lo taurino, creo que es el lugar perfecto para que un torero venga a concentrarse y para estar metido en lo que uno quiere.

-Ahora, se está preparando otra vez aquí para su reaparición en La México, ¿por qué ha vuelto a elegir Villalpando?

-Tenía muchas ganas de venir, toreé un festival aquí en el verano de 2019 y no venía desde entonces. Los dueños del hotel "Cañada Real", Enrique y María, con quienes mantengo una relación como de familia, me decían que cuándo venía y, primero, por pandemia, y luego he tenido unas temporadas muy importantes en México, he estado toreando mucho, y se me había complicado volver por el tema de corridas; gracias a Dios, he tenido mucha actividad taurina allí. Toreé el 1 y 2 de enero de este año y tenía algo pendiente, pero preferí venir a Villalapando y concentrarme y cambiar de aires. Para mí, está siendo muy importante porque aquí se vive diferente el toro, todo se vive diferente.

Han pasado muchos años sin ir a la Plaza México, pero creo que va a valer la pena la espera

-¿Cuánto tiempo lleva sin pisar la plaza más grande del mundo y qué espera de la tarde del 2 de marzo?

-Han sido diez años sin ir a la Temporada Grande, años de mucha lucha, mucho insistir y torear. En La México, he tenido triunfos importantes, he indultado toros y he salido en hombros y, por diferentes circunstancias, no he podido volver, vuelvo ahora y estoy muy contento y muy ilusionado, sé que la gente me está esperando.

Toreaba en septiembre allí y el festejo se suspendió por la lluvia; dicen que los tiempos de Dios son perfectos, entonces, por algo se suspendió. Me siento muy afortunado porque, ahora más que nunca, me estoy sintiendo muy bien delante de los toros, me estoy viendo muy claro, estoy muy a gusto y, cada día, me encuentro en un mejor momento; si hubiera sido años atrás, a lo mejor, no habría sido con la madurez que ahora tengo, con el poso que he cogido. Creo que ha llegado el momento indicado y, además, en una feria tan importante como la Feria del Aniversario de México. Han pasado muchos años, pero creo que va a valer la pena la espera.

-La pasada temporada, toreó 20 corridas y abrió la puerta grande en 17 ocasiones; cortó 38 orejas, un rabo y logró un indulto. Es un buen balance...

-Estos tres últimos años han sido muy importantes para mí, creo que los mejores como matador de toros. Creo que la de 2024 ha sido la temporada más importante, con triunfos muy importantes, como el de Aguascalientes, creo que fue una de mis mejores faenas, a un toro de El Junco, que pude cuajar, bordar y cortarle las dos orejas.

A raíz de ahí, han sido muchos triunfos, sobre todo, lo importante ha sido la regularidad de ellos porque pude torear 20 corridas, que es muy complicado en el país que sea, y quedé décimo del escalafón, algo muy importante sin pisar la plaza México. Creo que ha tenido mucho mérito el torear todas esas corridas y, sobre todo, terminar con ese número; ha sido una temporada de ensueño.

-¿Le gustaría volver a torear en España?

Por supuesto. Sé que España no está nada fácil; si, para los mismos españoles, es muy complicado, para un extranjero, resulta más. Pero creo que, con triunfos importantes allí, sobre todo, en la Plaza México, se pueden abrir las puertas aquí; entonces, me motiva para poder llegar a España. Tuve la oportunidad de pisar varias veces el ruedo de Las Ventas de novillero y lo que sueño es mi confirmación de alternativa como matador de toros allí.

-Con 16 años, vino a la Escuela Taurina de Sevilla, ¿por qué quiso formarse aquí y no en México?

-En España surgió la tauromaquia y está en un primer nivel, aquí están los mejores maestros y se vive el toreo de otra manera. No quise estancarme y venir a otro país fue un reto duro, pero bonito a la vez, me ha ayudado mucho a crecer como persona y como torero, siempre digo que es una lección de vida.

- Su hermano también es torero y, en su casa, todos se han dedicado al toro. Es torero de dinastía, ¿su destino estaba claro?

- Mi padre fue torero, fue banderillero. Mis hermanos son toreros y creo que la familia Angelino de Arriaga siempre ha estado involucrada en el mundo de la tauromaquia, creo que es bonito vivir, nacer en una familia taurina. Yo soy el más pequeño de los hermanos y, desde que tengo uso de razón, en mi casa, siempre todo ha girado en torno a la tauromaquia: capotes, muletas, revistas, películas, cuadros, cabezas de toro,... todo. Era muy complicado que pudiera ser otra cosa. Gracias a Dios, siempre he estado metido en el mundo de la tauromaquia y es algo muy bonito nacer en una casa taurina y que me hayan inculcado esto tan bonito que es la tauromaquia.

-¿Qué diferencias ve usted entre la tauromaquia en España y en México ya que conoce ambas desde dentro?

-La primera es el tipo de toro. El encaste español es totalmente diferente al mexicano; primero, en presencia y, luego, en la embestida. El toro de aquí es más grande, desarrolla más pitones, es más fiero a la hora de embestir. Aunque, en los últimos años, han abierto la frontera y están llevando muchos toros de aquí para allá y cada vez hay más este encaste español, por vía Santa Coloma, vía Domecq, creo que han llevado algo de Atanasio,... antes, predominaba el encaste Saltillo mexicano.

Las aficiones van cambiando también, creo que la afición de México es un poco más apasionada, quizás, no tan exigente a la hora de torear porque creo que Madrid es la plaza más exigente del mundo, te miden con lupa, cada movimiento te están exigiendo; si no lo haces bien, te están recriminando. En México, la gente creo que se entrega, entre comillas, más fácilmente. Cada una tiene sus virtudes, sus pros y sus contras, pero cada afición es bonita y hay que saber disfrutarla.

-¿Prefiere el toro español o el mexicano?

-Es una buena pregunta. El español tiene, digamos, más emoción a la hora de embestir, se arranca más pronto; un toro en Madrid tiene que embestir 20 o 25 veces con emoción para que haya triunfo y emoción. El toro mexicano, cuando es bueno, embiste muy despacito y se torea al ralentí y eso también es muy bonito; cada vez que un toro sale embistiendo despacito y me deja expresarme, no se cambia por nada. Cada toro tiene su encanto, me quedaría con los dos.

-La situación de la tauromaquia no es fácil en su país ahora, con ese vaivén de decisiones judiciales. ¿Cómo se vive allí?

-Es complicado porque creo que es lo que ha pasado en España, que la tauromaquia se ha politizado mucho; cuando entra ese tema, se pone muy complicado porque, cuando un diputado o un senador quiere ganar votos, casi siempre meten la tauromaquia, habiendo tantas cosas tan importantes como la inseguridad y muchas cosas por las que trabajar primero que atacar la fiesta de los toros.

La presidenta actual, Claudia Sheinbaum, parece que está a favor de la tauromaquia, tiene mucha gente cercana que es taurina y esperemos que todos ellos apoyen la tauromaquia, que creo que es muy difícil que se acabe como tal, aunque quieren hacer cambios.

La asociación "Tauromaquia Mexicana" es un grupo creado por ganaderos, toreros y aficionados, que tiene a muchos abogados para cuidar la tauromaquia; si quieren meter una iniciativa para prohibirla en cualquier estado, ellos actúan y eso ha ayudado mucho a que no la prohíban en algunos estados.

- ¿Está al tanto de la posición del Ministro de Cultura español? ¿Qué opina?

- Sí, he visto sobre que quería quitar el Premio Nacional de Tauromaquia. Qué pena tener a alguien así en Cultura porque la Fiesta es del pueblo y se tiene que respetar. Aquí no va de gustos ni de preferencias, un ministro de Cultura tiene que estar abierto y respetar lo que son las tradiciones. Qué pena que entre alguien antitaurino y quiera acabar con la tradición de hace muchísimos años. Ojalá no dure mucho este amigo y entre otro que no sea taurino, pero que tampoco se meta, solamente, que respete, que es lo que pedimos.

