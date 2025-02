Las tablas de Arcenillas: un acto de luz tras el amargo robo

El tesoro más preciado de Arcenillas, las icónicas tablas policromadas del prolífico pintor castellano de la Baja Edad Media Fernando Gallego, presentan una “nueva y cuidada” iluminación, orientada a resaltar el valor histórico y el significado de cada pieza. Una intervención que se ha completado construcción de un soporte independiente de paneles de madera, “que permite la correcta exhibición de las emblemáticas tablas” sin alterar la estructura original del edificio. Las obras han pasado así de estar directamente colocadas sobre los muros del ábside del templo a situarse en sobre unos paneles.

La presentación de los trabajos ha contado con la presencia del consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja, quien ha mostrado una indisimulada devoción por estas obras de arte de Arcenillas, tristemente recordadas por el espectacular robo de hace un cuarto de siglo, la noche del 23 de noviembre de 1993. “Un recuerdo verdaderamente amargo” para quien se confiesa ferviente admirador de la obra de Fernando Gallego. “Aquella noche unos miserables entraron, profanaron esta iglesia y robaron cuatro tablas. Yo vine al día siguiente por la mañana; entonces no tenía ningún cargo, era catedrático en la Complutense, pero es que a mí Fernando Gallego me gusta muchísimo y además he trabajado bastante en el patrimonio expoliado de Castilla y León y es una de las imágenes más tristes que recuerdo en mí porque estos miserables habían arrancado las tablas del travesaño haciendo palanca con los picos y el suelo estaba lleno de restos de pintura” ha descrito Gonzalo Santonja en la iglesia de Arcenillas.

Pressntación de la iluminación y conservación de las tablas de Arcenillas / Alba Prieto

A Gonzalo Santonja le costó “años” volver a entrar en la iglesia, mutilada por el robo, “porque de verdad fue una imagen desoladora. Era un día de niebla, muy frío, la gente en el pueblo estaba abatida. Estos miserables habían arrancado los cables de teléfono y los cables de la luz para no poder avisar a nadie. Yo pocas veces he visto un pueblo y una comunidad tan abatida y yo mismo tan abatido. Y ahora, sin embargo, venimos un acto de luz”.

Hasta allí se han desplazado también el obispo de Zamora, Fernando Valera, y el presidente de la Fundación Iberdrola, Jaime Alfonsín, quienes junto al consejero de Cultura y la alcaldesa de Arcenillas, Jenifer Fernández, visitaban la iglesia de la Asunción de Arcenillas, donde se ha realizado la intervención en las tablas hispano-flamencas dentro del Plan Románico Atlántico, una iniciativa de cooperación transfronteriza para la conservación del patrimonio cultural.

Declarada Bien de Interés Cultural, la iglesia alberga en su interior una colección de tablas del siglo XVI, del artista castellano Fernando Gallego. El conjunto formaba parte originalmente del retablo de la Catedral de Zamora, trasladado a la iglesia de Arcenillas en 1712 y, posteriormente sustituido.

De las 35 tablas que conformaban el retablo, tan solo once han logrado sobrevivir al paso del tiempo y las vicisitudes históricas, destacando el robo del año 1993 del que se salvaron once tablas mientras que las cuatro restantes del total de 15 que se exhiben en la iglesia de Arcenillas son reproducciones fotográficas.

Para la nueva intervención, la Consejería de Cultura ha llevado a cabo la revisión y optimización del estado de conservación de las tablas policromadas para mostrar las tablas “en un estado de conservación impecable”.

Lsa tablas de Arcenillas iluminadas y sobre un soporte / Alba Prieto

El presidente de la Fundación Iberdrola, Jaime Alfonsín, calificó las tablas de Arcenillas como "una auténtica maravilla" y destacó el compromiso de Iberdrola con el arte y la cultura, expresada en la renovación del convenio "que seguirá dando muchos frutos en esta tierra".

Para el obispo de Zamora, Fernando Valera, aludió al "año jubilar de la esperanza" al contemplar las tablas fruto del "trabajo en común. Es acercarnos a la belleza y a la luz". La alcaldesa de Arcenillas destacó el interés que suscitan estas obras de arte y reconoció el trabajo de su predecesor en el Ayuntamiento, Enrique Rodríguez, que tanto ha luchado por la puesta en valor de la obra de Fernando Gallego.

La intervención de Románico Atlántico se ha centrado en la construcción de un soporte independiente de paneles modulares de madera, “que permite la correcta exhibición de las emblemáticas tablas”. Como se ha explicado “el resultado final dignifica la exposición de las tablas y contribuye a una mejor conservación al alejarlas de la pared y de posibles humedades. Se facilita asó una mayor accesibilidad y mejor comprensión del conjunto mediante una actuación reversible con una iluminación eficiente y discreta”.

Asimismo, para facilitar la difusión del conjunto, el soporte expositivo incluye un código QR que permite al visitante descargarse una audioguía teatralizada en la que el propio retablo narra su historia.

