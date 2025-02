No es un secreto, que Castilla y León es una de las comunidades que más sufre la despoblación y sangría de los jóvenes que emigran a las grandes ciudades o capitales en busca de una oportunidad, frente a la población envejecida que nos caracteriza. De hecho, es uno de los grandes retos a so que se enfrenta.

Un joven zamorano, homenajea en un documental a los pueblos sanabreses que se encuentran al borde de la despoblación / Rapaces del Valle (2024)

Asimismo, este es asunto que ha llegado a sectores como el político, económico, periodístico e incluso al cinematográfico, a través de interesantes proyectos reivindican la gran fuerza y potencial de la Comunidad castellanoleonesa, además de su riqueza patrimonial, cultural, histórica y gastronómica.

‘Rapaces del Valle’ (2024)

El joven zamorano, Aníbal del Casar, dedicado a la comunicación y creación de contenido, ha rodado un documental en Sanabria en el que da visibilidad y habla sin tapujos de la despoblación que sufren ciertos pueblos de Castilla y León, y de aquellas personas que los mantienen vivos (con la simple cotidianeidad del día a día).

Rapaces del Valle (2024), es un homenaje a nuestras raíces y orígenes. Además, el cortometraje opta a ganar el Concurso de Cortometrajes Documentales ‘Microsaberes’, organizado por la Muestra Internacional de Cine de Palencia (MCIP) y la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) que este año tenía como lema: “retos o desafíos sociales que enfrenta la comunidad de Castilla y León”.

“Dar visibilidad a la despoblación”

El documental, rodado principalmente en la comarca de Sanabria, narra y refleja historias de lucha y perseverancia desde un punto de vista esperanzador, ya que la mayoría de los pueblos sanabreses se enfrentan importantes desafíos como el abandono y el olvido.

Un joven zamorano, homenajea en un documental a los pueblos sanabreses que se encuentran al borde de la despoblación / Rapaces del Valle (2024)

De este modo, el proyecto destaca por su inestimable riqueza humana y cultural: "Vi que era una muy buena oportunidad para dar visibilidad a la despoblación, un tema que me preocupa bastante y que de alguna forma me afecta al vivir en Zamora, no solo porque falte gente, sino también por la falta de servicios y medios que esto implica, así que decidí trabajar en ello, poniendo el foco en los problemas que desencadena la despoblación", expresó el autor a una reciente entrevista concedida al medio El Español, añadiendo que quería darle "un enfoque esperanzador, porque creo que es algo que se puede solucionar, o al menos paliar, dándole visibilidad".

“La experiencia fue increíble”

El pasado noviembre, Aníbal, hizo las maletas y se trasladó durante una semana a la comarca de Sanabria para hablar con la gente de sus pueblos y conocer muy de cerca la realidad de este asunto, y así poder darle voz: "la gente de allí es consciente de que faltan cosas, pero lo viven con positividad", comentó a El Español.

Un joven zamorano, homenajea en un documental a los pueblos sanabreses que se encuentran al borde de la despoblación / Rapaces del Valle (2024)

Además, en la entrevista realizada por El Español destacó que “hay cosas que les afecta negativamente, pero digamos que la gente allí no está tan mal. De hecho, nadie me dijo cosas malas sobre la vivir en un pueblo” lo que hizo que su estancia fuera inmejorable y “la experiencia fueses increíble”, convirtiéndola “en una vivencia muy bonita”.

Un joven zamorano, homenajea en un documental a los pueblos sanabreses que se encuentran al borde de la despoblación / Rapaces del Valle (2024)

"He puesto todos mis esfuerzos en este proyecto"

Por el momento, el cortometraje cuenta con más de 18.000 visitas: "sé que me quiero dedicar al mundo del audiovisual y que quiero estar detrás de una cámara, pero hasta ahora me he visto un poco al borde del precipicio, entonces cosas como estas me ayudan a respirar hondo y a pensar que puedo aportar cosas", confesó al respecto.

Un joven zamorano, homenajea en un documental a los pueblos sanabreses que se encuentran al borde de la despoblación / Rapaces del Valle (2024)

A partir del próximo 28 de febrero, será cuando el jurado, integrado por miembros de la MCIP y Fundos, anuncie el ganador de esta categoría.