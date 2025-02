La carretera zamorana que incendia las redes sociales: "El menor día ocurre una desgracia"

Zamora tiene carreteras de todo tipo. Autovías, carreteras nacionales, vías autonómicas, rutas provinciales... Incluso locales y vecinales, en el último capítulo de su listado de carreteras. Algunas tienen un cuidado mayor que otras y algunas están siempre en el ojo del huracán. Normalmente, las quejas llegan desde la N-122 por la lentitud en la conversión a autovía. O en la ZA-324, por no dejar disfrutar del Puente de Requejo como debería por los continuos baches. Incluso, camino a Sanabria, puede haber usuarios descontentos por la aparición de animales en la N-631.

Sin embargo, esta vez no hablamos de ninguna de estas vías, ni siquiera de alguna que conecte con las mismas. No al menos directamente, pues al igual que la N-122, la protagonista de las últimas quejas en redes sociales también parte de Zamora capital. Se trata de la N-630, también conocida como la 'Carretera Ruta de la Plata' o, de manera más formal, 'Carretera de Gijón al Puerto de Sevilla'. En resumen, la carretera que une a los zamoranos con León por el norte y que lleva a los habitantes de 'la bien cercada' hasta Salamanca cuando toman dirección sur.

Según expresa un usuario anónimo en Facebook, apenas "es un tramo de uno o dos kilómetros, no más, pero está superabandonado". Ubicando los problemas entre "Morales del Vino y la primera rotonda de la salida de Salamanca", queda fuera de dudas que hace referencia a la N-630, pese a no mencionarla. En su comentario, disgustado, se pregunta "¿Cuándo va a querer arreglar un poco este tramo de carretera?". Para poner aún más énfasis en su protesta, asevera que las condiciones de dicho tramo no son seguras y que "tiene unos baches que el menor día ocurre una desgracia por esa zona".

Varias quejas en la zona

Las quejas sobre esta carretera, y sobre otras de la zona, no se circunscriben solamente a este usuario anónimo que prefiere no desvelar su identidad. Otra participante en la conversación dice ir "frecuentemente a salamanca y ese tramo es otro 'circuito para ir con todoterreno', pero no tenemos por qué hacer un rodeo para salir a la autovía". Desde la vecina Arcenillas también critican un camino vecinal que les une con Morales del Vino, remarcando que "hay unos baches que metes una rueda y dejas el coche ahí". Lamentando la falta de ayuda, otro usuario comenta que ya arreglaron la N-630 a su paso por El Cubo, después de que sus habitantes "dieran mucha guerra".