La Candelaria ilumina el espíritu sanabrés

La festividad de la Virgen de las Candelas tuvo gran repercusión en la comarca, con las celebraciones principales en Puebla de Sanabria, Cernadilla y Sotillo de Sanabria. El encendido de la hoguera de las fiestas de Las Candelas, en el barrio de San Francisco de Puebla, fue el preludio perfecto de la celebración y atrajo a cientos de personas de la villa y la comarca para presenciar el uso cultural y festivo del fuego.

A las once y media de la noche, tras una traca inicial recordando el 30 aniversario de la construcción del salón social, la pira entró en combustión. Niños, medianos y mayores se afanaron en dar candela a las escobas, maderas y leñas que construían la montaña, gobernada por un oso polar. El salón Social de las Candelas, donde se han celebrado decenas y decenas de actos, se construyó por iniciativa de los vecinos del barrio, como necesidad para disfrutar de unas fiestas de invierno, tan queridas en el barrio. No faltó el recuerdo para aquellos que trabajaron por el proyecto y ya no están.

Las procesiones de Puebla y Cernadilla salían prácticamente a la misma hora, la una y media de la tarde, desde sus templos para recorrer el espacio urbano acompañadas de sus fieles. La procesión en Puebla salía tras la celebración en la iglesia, con velas encendidas y ofrenda de flores de la comisión de fiestas, y entrañable recorrido por el barrio de San Francisco y de Triana. Las velas encendidas acompañaron a los vecinos de Cernadilla en la procesión que antecedía a la misa central de su patrona y que rememoraba la presentación en el templo del niño y la purificación de María.

La parroquia de Sotillo anticipaba la fiesta, el primer sábado, con la tradicional procesión y el colorido de los trajes sanabreses en misa y baile. Los vecinos de Puebla participan de una comida popular multitudinaria para culminar estos tres días de fiesta del barrio de San Francisco, que estaba de cumpleaños.

