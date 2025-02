Sayago denuncia la "pésima gestión" del personal sanitario en la comarca

Vecinos de la zona básica de salud de Sayago han vuelto a concentrarse este sábado, y ya van 169 veces, para exigir una Sanidad pública digna en la comarca y, en esta ocasión, para denunciar la "pésima gestión del personal" por parte de la Gerencia de Salud de Área.

En concreto, como ha cuestionado la plataforma en defensa de la Sanidad, "hemos asistido atónitos al último episodio judicial" con un cruce de denuncias entre compañeros de trabajo, en este caso, profesionales de enfermería de la zona básica de salud de Sayago.

Así, como ha explicado la plataforma, una enfermera recién contratada sufrió un ataque de ansiedad al descubrir que la plaza que tenía que cubrir era la de Fermoselle en atención continuada, extremo que le ocultaron hasta que tenía estampada su firma en el contrato. "Inmediatamente, causó baja médica y no se presentó en su puesto de trabajo", recalcó la plataforma.

Además, subrayó que la misma Gerencia de Salud de Área que "oculta datos cruciales del contrato a la enfermera que va a cubrir una vacante", no comunica al responsable de enfermería de Sayago que "no van a tener enfermera de guardia en Fermoselle". Solamente cuando el citado responsable se preocupa porque no se presenta ningún profesional a trabajar, a lo que, según la plataforma, la Gerencia de Salud de Área le responde "búscate la vida".

Ante esta situación, la plataforma califica de "preocupante" que una "negligente gestión del personal" derive en una batalla judicial entre compañeros, al margen de sembrar la desconfianza entre profesionales, lo que "repercutirá en la asistencia a los pacientes".

Además, considera que "es intolerable" que la Gerencia de Salud de Área "oculte datos a los que van a firmar contratos de sustitución" y que los profesionales deben conocer para "tomar una decisión acorde con sus expectativas". Por este motivo, la plataforma ha instado públicamente a la Gerencia de Salud de Área a "asumir su responsabilidad y a ejercerla, para evitar episodios que socavan las mínimas condiciones de trabajo".

Por otra parte, el colectivo ha vuelto a remarcar en la concentración celebrada este sábado que la sanidad pública es un elemento de cohesión social y que garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo o del lugar de residencia, "ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Por este motivo, la plataforma ha reclamado de nuevo "medidas sencillas, pero muy importantes" para los pueblos de Sayago, tales como que los médicos vuelvan a pasar consulta periódica en todos los pueblos, con independencia del número de cartillas, que las consultas tengan lugar en días y horas conocidos por todos los vecinos o que se elimine la cita previa.