"La reconversión de la N-122 en autovía es una cuestión de vida o muerte"

Sergio López Vaquero, nació el día 7 de diciembre de 1979 en Madrid, en el seno de una familia formada por un emigrante de Salamanca (su padre) y una emigrante alistana de Fonfría (su madre). Allí pasó su infancia adolescencia y juventud en Madrid hasta Diplomarse en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III, con Máster de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Desde el 15 de junio de 2019 es alcalde del Ayuntamiento de Fonfría y actualmente es también vicepresidente de la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste.

Los tiempos cambian. Renovarse o morir. ¿Cuál es el principal problema del medio rural en general y de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba en particular?

La despoblación rural, sin lugar a dudas, es un fenómeno que puede llegar a poner en peligro a corto, medio y largo plazo a muchos pueblos. No obstante, nunca hay que perder la esperanza y lo primero es asumir el problema, pero a la vez buscar soluciones, porque también se puede trabajar y vivir en un pueblo y hacerlo con dignidad. Yo nací en Madrid, soy madrileño de nacimiento y alistano de corazón, nunca voy a renegar de mis orígenes salmantinos y zamoranos. De mi infancia y adolescencia recuerdo nuestras vacaciones en Aliste. Aquí estoy ahora, en Fonfría, mi tierra, donde he formado mi familia y me dedico a una de mis pasiones, la apicultura, y a la cría de caracoles.

Usted es un ejemplo a seguir. Se puede regresar al pueblo y vivir en él. Por suerte las nuevas tecnologías de la información han roto la brecha digital. ¿O no?

Así es. La implantación en tierras alistanas de las redes de fibra óptica ha marcado un antes y un después ya que gracias al Internet de banda ancha ultrarrápida cualquiera que lo desee puede teletrabajar desde su pueblo y desde su propia casa. Nuestra asignatura pendiente, en la cual trabajamos, es conseguir un repetidor de telefonía móvil para Bermillo de Alba.·

A menos vecinos, menos actividad laboral y económica, con menos ingresos municipales. ¿Qué papel pueden jugar los ayuntamientos a la hora de fijar población?

Si queremos fijar población, evitar que los más jóvenes tengan que emigrar e intentar atraer a los que un día se vieron obligados a marcharse y a sus hijos. Está muy claro que los ayuntamientos, ayudados por otras instituciones públicas como la Diputación de Zamora, la Junta de Castilla y León y el Estado, tenemos que conseguir ofrecer en todos los pueblos una calidad de vida digna para las familias residentes. La única manera de lograrlo es seguir apostando por la puesta marcha y mejora de unas infraestructuras básicas y servicios públicos acordes con los tiempos y las necesidades. Nuestra filosofía es seguir trabajando unidos, tanto la Corporación Municipal como los vecinos. Quizá nadie es imprescindible, pero a la vez todos somos necesarios para buscar y lograr el progreso.

Decían nuestros ancestros alistanos que el casado casa quiere. Razón no les faltaba ya que uno de los problemas para las familias jóvenes es la vivienda.

Efectivamente. En el municipio de Fonfría, con ocho pueblos, somos conscientes de ello y uno de los retos que nos hemos planteado para este año es trabajar con la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León para la construcción y puesta en marcha de una primera promoción de Viviendas de Protección Oficial. De momento, ya hemos pedido a todas las familias interesadas que nos lo hagan saber y de esta manera conocer la demanda real y las necesidades para que podamos comenzar a darle forma a una iniciativa que consideramos vital. Demanda hay mucha. Seguiremos además apoyando la natalidad con 3.000 euros por niño empadronado que las familias percibirán, en anualidades de 300, hasta cumplir los diez años.

“Recuperar el Poblado del Salto del Castro revitalizaría a nivel social y económico el municipio de Fonfría y la comarca”

En un municipio con tradición agrícola y ganadera han surgido nuevas alternativas como la apicultura y los caracoles ¿Cuál ha sido hasta ahora el problema principal?

El minifundismo. Agricultura y ganadería en Aliste van unidas de la mano. Son una actividad digna que, sin embargo, vio frenado su desarrollo a causa de un marcado minifundismo que las hacia inviables pues, a causa de partijas y herencias, las tierras se fueron partiendo entre hermanos llegando al punto que en la mayoría era imposible trabajar con maquinaria como tractores y cosechadoras. Tener la propiedad reagrupada en unas fincas de remplazo grande abre las puertas a que una familia pueda buscar diferentes alternativas productivas.

Conocemos el problema. ¿Cuál puede ser la la solución?

Reagrupar la propiedad privada y por ello desde el Ayuntamiento hemos promovido ya en 2018 las concentraciones parcelarias de iniciativa privada en los tres pueblos donde los vecinos así nos lo demandaron: Fonfría, Fornillos y Bermillo. Como ejemplo tenemos ya Ceadea, que concentró 496,6 hectáreas de 134 familias logrando reducir 3.730 minifundios a solo 431 fincas de Reemplazo. Estamos ya con la investigación de la propiedad y nuestro objetivo es poder disponer a lo largo de este año de las bases provisionales y definitivas. En los tres pueblos se podrán beneficiar un total de 1.098 propietarios que poseen 5.088 hectáreas y que ahora están disgregadas en 16.050 minifundios. Solo las redes de caminos sumarán 177 kilómetros y 848 metros.

En verano los pueblos renacen con la hermandad entre residentes y emigrantes ¿De qué manera funciona la organización de las fiestas patronales en vuestros pueblos?

Nuestro objetivo desde el Ayuntamiento es que cada pueblo cuente con unas fiestas de todos y para todos, vecinos, emigrantes y foráneos, niños, jóvenes y mayores. En cada pueblo hay una comisión de fiestas que se encarga de coordinar y organizar. En los anejos se encarga, si así lo desea el alcalde pedáneo, todos aquellos que así lo deseen. Desde el Ayuntamiento colaboramos con una partida de 2.000 euros para cada pueblo, más un complemento de en torno a 40 euros por cada vecino empadronado. Aparte, colaboramos con todas las asociaciones culturales en la medida de nuestras posibilidades en aquello que nos piden y podemos. Cuanta más colaboración haya entre todos mejor. Nosotros no dejamos fuera a nadie. En el caso de Fonfría la asociación La Magarza, aparte de las fiestas, también organiza el certamen de Arte Mural.

El Poblado del Salto del Castro, un lugar con pasado y sin presente que busca el futuro. ¿Cómo ve el proyecto de recuperación?

Con cautela, tras otros intentos fallidos, pero a la vez con esperanza. El Poblado del Salto del Castro forma parte de nuestra historia desde que lo construyó Iberduero allá por 1946, teniendo una importancia vital tanto a nivel humano como arquitectónico. Nunca debió llegar a su estado actual. Tenemos confianza en que ahora si pueda restaurarse y recuperar la actividad y la vida. Cuando Jason Lee Beckwith, de Estados Unidos, se presentó en el Ayuntamiento y nos explicó su proyecto, la verdad es que nos pareció una persona seria. Reabrir el Poblado del Salto del Castro repercutiría positivamente, no solo en el municipio de Fonfría y en el pueblo de Castro de Alcañices, sino para todo Aliste y la zona rayana de Zamora y Tras os Montes. Desde el Ayuntamiento va a contar con nuestro apoyo en aquello que sea de nuestra competencia.

“El Ayuntamiento no discrimina ni deja a nadie fuera de las fiestas en cada pueblo hay una comisión y todos podemos colaborar”

El término de Fonfría es el municipio con más accidentes de tráfico ¿Cuál es la solución?

Mejorar las comunicaciones viarias y ello pasa, obligatoriamente, por la reconversión de la carretera Nacional 122 en Autovía del Duero desde Zamora hasta la frontera con Portugal en Quintanilha. En nuestro caso concreto, una de las prioridades es la construcción de la Variante de Fonfría. No es ni meridianamente normal que cruce por el centro de un núcleo urbano el volumen de tráfico, en su mayoría tráileres de transporte internacional, que soporta el Itinerario Europeo 82 con el peligro que ello conlleva. Por desgracia los alistanos somos los más perjudicados, pues no nos queda otra que utilizar a diario la Nacional 122, que aparte está en bastante mal estado.

¿Continuarán este año con la mejora de infraestructuras y servicios?

Así es. Actuaremos, dentro del Plan Municipal de Obras de la Diputación de Zamora en la segunda fase de mejora con firme de piedra en la Plaza Mayor de Fonfría y pavimentación del acceso a Ceadea y Plaza Mayor de Fornillos. En Arcillera se restaurará el centro social y en Bermillo el centro social (bar) y el consultorio médico. En Moveros, Castro y Brandilanes continuaremos con la mejora de las redes de abastecimiento domiciliario de agua.

