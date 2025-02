La iglesia de Valdespino sufría cuantiosos daños materiales tras el robo perpetrado en su interior y que no fue detectado hasta que dos vecinos fueron a la iglesia el jueves por la tarde.

Los ladrones entraron en el templo, no se sabe exactamente el día, forzando la cerradura principal y provocando daños importantes en la puerta de madera de iroko valorada en más de 4.000 euros, cuando trataron de desmantelar la cerradura de seguridad.

Asaltan la iglesia de Valdespino para llevarse las limosnas y una medalla de oro

En el interior de la iglesia forzaron los limosneros y los lampadarios para sustraer los donativos, un número indeterminado de monedas.

Entre los objetos que han desaparecido está una medalla donada hace más de 60 años por una vecina en recuerdo de sus hijos, cuya leyenda figura en el reverso de la medalla de oro que llevaba la imagen de la Virgen de la Guía en su vestimenta. Los dos vecinos, Marcelino de Antona y Eloy García, no echaban ayer en falta ninguno de los objetos de culto del templo. Habían quedado el jueves en la iglesia para tomar medidas a la imagen de la Virgen de la Guía para comprar un manto.

En el interior de la sacristía se dedicaron a sacar la ropa y revolver cajones y armarios. De los cajones donde se guardaban los adornos de la Virgen no se ha podido determinar qué objetos faltan, hasta que las camareras de la Virgen revisen el contenido de las cajas, algunas aparecieron abiertas y vacías. Otras que contenían bisutería quedaron intactas.

En un primer momento, cuando llegaron a la iglesia se encontraron la cerradura rota, pero la puerta cerrada. Confiados en que los ladrones no pudieron entrar, al no poder entrar por la principal tuvieron que abrir otra puerta para entrar por la antigua panera y fue cuando se percataron de lo sucedido. Los dos vecinos deducen que recogieron en una fiambrera las monedas que fueron sacando de los limosneros. No les quedó rincón por recorrer porque abrieron hasta un pequeño sagrario en uno de los retablos laterales.

Un rastro de monedas de euro y dos euros delató por donde salieron los asaltantes, rodeando el recinto del templo. Una vecina encontró unas cuantas monedas de forma casual en el césped del recinto. "Sabemos por dónde salieron".

