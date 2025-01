El hombre de 89 años desaparecido en Vivinera ya está en casa

Isaías, el hombre de 89 años desaparecido en Vivinera ha sido encontrado sobre la una y media de la madrugada caminando en las proximidades de la localidad y en buen estado de salud. El hombre fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil que avisó a los servicios sanitarios, ya que presentaba hipotermia como consecuencia de las bajas temperaturas.

Imagen del operativo de búsqueda / Guardia Civil

Tras ser atendido por un equipo sanitario y trasladado al centro de salud de Alcañices para llevar a cabo una evaluación de su estado, Isaías ya se encuentra en su domicilio. Se ha desactivado el operativo y se ha anulado en consecuencia la incorporación al operativo del Grupo Cinológico con perros especialistas en busca de personas en grandes áreas y también el servicio aéreo que estaban activados para incorporarse este miércoles a primera hora de la mañana a la búsqueda.

Operativo

El operativo de búsqueda se activó este martes a las 20.30 horas cuando la Guardia Civil recibió el aviso de que un hombre de la localidad alistana había salido de su casa dos horas antes y no había regresado al domicilio familiar. No disponía además de teléfono móvil y los familiares no lograban localizarlo. En el dispositivo han participado 14 patrullas de diversas especialidades (Seprona, seguridad ciudadana USECIC, OMAC y Equipo Pegaso) y también varios vecinos de la localidad. El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha agredecido a la Guardia Civil y al alcalde de la localidad su trabajo y colaboración.