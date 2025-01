El temporal Herminia se despide de Sanabria con nieve en cotas bajas

La borrasca Herminia se despedía de la comarca de Sanabria con una nevada que tenía de blanco los tejados de cotas bajas, como Terroso, Requejo, Pedralba, etc, y dejaba problemas en carreteras secundarias, más por hielo que por el espesor de la nieve.

A primera hora del día se suspendían dos rutas escolares del IES Valverde de Lucerna, la de la Alta Sanabria y la de Calabor. . A las dos de la tarde la única vía con problemas era la ZA-103 con cadenas, desde San Martín de Castañeda a la laguna de Peces, donde la nevada se intensificaba poco antes.

Las patrullas de la Guardia Civil estaban pendientes a primera hora de la circulación desde Requejo a los accesos a Padornelo y La Canda con precaución por la Nacional 525 y la autovía A-52, tras el embolsamiento de camiones en Puebla y Mombuey en la madrugada del martes. En los pueblos de la Alta Sanabria como Porto, Hermisende, Barjacoba y Villanueva de la Sierra las quitanieves mantenían abiertas las carreteras, ZA-102 y ZA-101.

San Ciprián de Sanabria amanecía con una capa de 10 centímetros de espesor en sus calles, que a medida que avanzaba la mañana se iba derritiendo. Emilio, pala en mano, despejaba la entrada al garaje y de paso parte de la vía de la Calle Real, donde se concentra la mayor parte de los veinte vecinos que residen permanentemente en el pueblo, a los pies de la Sierra de Cabrera.

Limpieza

"Quedamos cuatro mayores" dice quien regentara el bar hasta el año de la pandemia "que me jubilé". La limpieza de las puertas corre por cuenta de ese puñado de vecinos, el pasado año les tocó limpiar la calle hasta la iglesia para un entierro.

El martes llega al pueblo la panadera que reparte el pan quien sopesa las dificultades de entrar por estas calles con una furgoneta "casi es peor que haya rodadas de los coches" para poder circular. El martes también es día de reparto de las bombonas del gas. Y el miércoles, médico y congelados. "Estamos bien atendidos" en ese aspecto, como reconoce otra de las vecinas de la calle "nerviosa en cuanto he visto la nieve".

La preocupación no es tanto por el espesor de la nieve como porque la carretera esté limpia. El lunes ya se llevó un susto cuando, de regreso de Zamora, oyó por la radio que un árbol cortaba la carretera de San Ciprián. La nieve no les asusta, pero sí el no poder circular "si alguien se pone malo y tienes que llamar a la ambulancia".

Los árboles que están al lado de carretera con riesgo de caída, como ya ha ocurrido, "deberían obligar a cortarlos" para evitar esos riesgos. El sol derrite rápidamente la nieve en los tejados y en las calles. El señor Roberto va hasta casa de Rosalía Martínez para recoger el pan. "Este hombre es muy buena persona, muy buen vecino". Rosalía "como la cantante" recita un refrán "Para San Tirso nevó todo lo que quiso".

"Antes no había tele y sabíamos muchos de estos cuentos", esta mujer recalca la solidaridad y la ayuda que había antes entre los vecinos. Y también recordaba las nevadas que impedían sacar a los animales "no se podían echar los toros y había que darles aquí". Un vecino señala que "las nevadas que vas a ver son como estas", esos escasos 10 centímetros, poca para lo que vivían décadas atrás los vecinos.

En marzo del pasado año "hubo una nevada tarde y rara, de unos 50 centímetros" La nieve a las dos de la tarde prácticamente se ha derretido en la Sanabria Baja, pero está de vuelta a la hora de comer en la Sierra Segundera. Aunque durante buena parte de la jornada el cartel de tráfico anunciaba "cadenas" en la ZA- 103, finalmente la carretera ha sido cortada por nieve y hielo a la altura del kilómetro 9.

