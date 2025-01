El río Aliste se desborda y arrasa el área de recreo de La Torre

La comarca natural de Aliste, Tábara y Alba ha vivido y sufrido el primer temporal del invierno y del año con unas fuertes precipitaciones que han originado el desbordamiento de los ríos Aliste, Manzanas, Cabrón, Castrón, Frío, Espinoso, Cebal y Mena en algunos de los casos causando, durante la noche del domingo al lunes, grandes y graves destrozos en los entornos urbanos de los cauces con las abundantes e incesantes lluvias.

El Aliste, río que vertebra la comarca a nivel fluvial desde su nacimiento en la Sierra de la Culebra (San Pedro de las Herrerías) hasta su desembocadura en el Salto de Ricobayo (Embalse del Esla) en los términos de Vegalatrave, Losacino, Vide, Castillo y Carbajales, volvió a ser el gran río, ese que en verano muere y en invierno causa temor. Durante la noche el cauce del río Aliste, en la mayor parte de su recorrido obstruido por la abundancia de maleza y árboles, se salía de su curso habitual ocupando prados, cortinas y calles.

En La Torre saltó a la calle ribereña que va paralela al cauce llegando a ocupar la plazuela donde se desarrollan las verbenas populares veraniegas de las fiestas de la Virgen de las Nieves en agosto. A la entrada del pueblo, tras cruzar el puente de la carretera que va del Campo de Aliste a La Torre inundó el área de recreo, la fuente urbana que allí siempre ha existido y se llevó por delante la valla rústica de madera instalada para cercar el parque infantil cuyo mobiliario llego a cubrir.

Alcalde y vecinos coinciden en la necesidad de limpiar el cauce urbano que se volverá a solicitar a la Confederación Hidrgráfica del Duero (CHD) para hacerlo efectivo “ellos o nosotros” el próximo verano cuando el cauce está seco.

El río Aliste, que vivió una de las crecidas más grandes del último quinquenio, se desbordó en San Pedro de las Herrerías, Mahíde, Pobladura, La Torre, Palazuelo de las Cuevas, San Vicente y Bercianos, aumentando aún más su caudal al pasar por “La Aguilera” de Valer, donde se le unió el Cebal, y Gallegos donde se le unían el Frío (y Espinoso) y el Mena.

De esta manera llegaba a Domez de Alba muy crecido, pero el nuevo puente de la carretera ZA-P-1405 (Zamora a Mahíde) construido por la Diputación de Zamora aguantó sin problemas pasando con matrícula de honor la prueba: “Ahora si tenemos un puente de verdad para un gran río”.

El río Frío, que nace en la “Fuente de Moya Pan” en las cumbres de la Sierra de la Culebra entre Ferreras de Arriba y Sarracín de Aliste vivió una de las crecidas más grandes de los últimos cinco años. Valer de Aliste suele ser el pueblo con más problemas al cruzar por el centro urbano, pero en esta ocasión las aguas pasaron con normalidad, ya que el pasado verano el propio Ayuntamiento de Gallegos del Río procedió a la limpieza del cauce urbano con la autorización de la CHD. Lo mismo sucedió a su paso por Gallegos del Río.

Alcaldes, concejales y vecinos mostraban su malestar y preocupación pidiendo a la Comisaría de Aguas de la CHD un plan de limpieza de los cauces fluviales muy en particular en los entornos urbanos. Petición que se extendía a la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para liberar de los árboles secos que hay dentro de los cauces con una limpieza general en los tramos urbanos y peri urbanos.

Uno de los grandes problemas está surgiendo con los alisos, el árbol más numeroso en las riberas alistanas, que se está viendo afectado por la plaga causada por el hongo Phytopthora Alni que causa una alta mortandad de alisos cada año. Los árboles secos se cuentan ya por miles, se caen y una cada vez que llueve son arrastrados por la corriente creando un problema añadido al atravesarse y obstruir los “ojos” de los puentes.

Tras la tragedia de la DANA en Valencia autoridades y vecinos asumen que “los pueblos somos carne de cañón y tarde o temprano ocurrirá alguna desgracia. Los primeros que tenemos que predicar con el ejemplo somos los residentes en los pueblos y dejar libres los cauces, pero a la vez la CHD y Medio Ambiente tienen que asumir su responsabilidad directa y, una de dos, o que limpien ellos los cauces o nos los dejen limpiar a nosotros. Antes los vecinos los mantenían limpios y no había inundaciones. Todo estamos a favor de la biodiversidad, pero no creemos que por limpiar doscientos metros de casco urbano se vaya a extinguir la fauna y la flora. Hay veces que creemos que a los organismos oficiales les interesan más los peces, las ranas y los alisos que las propias personas y eso no puede ni debe de ser. Nosotros somos el eslabón de oro de la cadena de la vida y la supervivencia en el ecosistema”.

Suscríbete para seguir leyendo