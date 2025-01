El lobo ataca un rebaño de raza castellana en Santa Eufemia del Barco

El lobo estaba rondando. Hace poco en Carbajales de Alba, el goteo de ataques es constante en la provincia. La noche del jueves al viernes le tocó a la explotación de Víctor y Mario Pastor en Santa Eufemia del Barco. El rebaño de 900 ovejas de raza castellana se vio sorprendido por el lobo con un saldo de tres hembras muertas, dos de ellas a punto de parir "y todos los daños que vienen después, con los animales estresados" describe Víctor Pastor, ganadero de 41 años que junto a su hermano asumieron la explotación familiar.

"Hacía tiempo que no nos pasaba nada, pero al final no nos libramos" apunta el productor tras descubrir el desaguisado provocado por el lobo al hacer un agujero y colarse por la cerca en el, paraje llamado "El cumbre", al pie de los molinos eólicos.

Víctor acudía ayer, como cada día, a dar una vuelta al rebaño y en seguida se percató de lo ocurrido. Los cadáveres de la oveja y un corderillo, otro hecho un esqueleto, ya devorado y uno más. "Si defienden más al lobo que a los ganaderos, y si encima todo son trabas, al final pasan estas cosas" describía este productor de ovino de Santa Eufemia del Barco, disgustado e impotente ante el ataque a la ganadería de raza castellana.

Los ganaderos perciben que los ataques del lobo no cesan. Sayago. la Tierra de Alba, Tábara, Sanabria. "Es un goteo constante, no sabes lo que te vas a encontrar y así no hay quién trabaje" se queja el joven ganadero de Santa Eufemia del Barco, quien reclama medidas de control y apoyo a un sector que vive una situación complicada. n

Suscríbete para seguir leyendo