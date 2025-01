Ecologistas acusa a la CHD de "banalizar" la afectación de las Lagunas por la extracción del acuífero Villafáfila

Ecologistas Zamora ha reprochado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que "banalice" la importancia de las Lagunas de Villafáfila con porcentajes de afectación por la concesión autorizada para extraer 117.000 metros cúbicos anuales de agua del acuífero Villafáfila para una planta de hidrógeno verde proyectada en Granja de Moreruela.

La CHD calcula en un 0,1% el volumen de agua que se pretende extraer del acuífero, calificando este porcentaje de poco relevante, dato que ha llevado al colectivo naturalista a reafirmarse en su defensa de "un sistema lagunar protegido por instrumentos internacionales", al estar incluido dentro del convenio Ramsar, como se conoce de forma abreviada la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas.

Aunque la CHD no especifica si ese porcentaje del 0,1% es acumulativo o no, en el caso de que sí lo sea, como apunta Ecologistas Zamora, "supondría que en 20 años se extraerá nada más y nada menos que el 20% de la capacidad del manantial", cuando "las leyes que protegen los espacios naturales lo hacen en su integridad y no en un 99% ni en un 80%.

Por este motivo, considera que "trivializar con porcentajes no es algo que conceda rigor y seriedad a un organismo público, pues por muchísimos menos motivos se ha prohibido o limitado la extracción de agua para riego en la zona".

Además, reitera que las publicaciones científicas, entre ellas las procedentes de la Dirección General del Agua dicen textualmente sobre las lagunas y su recarga natural que "una parte muy importante de sus recursos proceden de la transferencia profunda de flujos del acuífero Terciario de las masas adyacentes". Si esto es falso, la CHD "debería advertir al Ministerio de Transición Ecológica, del cual depende, del error, o bien asumir que es ella la que se está equivocando".

Por otra parte, Ecologistas Zamora considera que hay que en cuenta que en la propia descripción de la Reserva Natural que realiza la Junta describe el acuífero como "de aguas surgentes, que en su ascenso a los niveles superiores se «contaminan» por disolución con las sales que impregnan los sedimentos terciarios y se salinizan", lo que viene a confirmar la dependencia inequívoca entre el nivel de la capa freática y la masa de agua estancada en las Lagunas. Una teoría avalada por diferentes publicaciones científicas, entre las que Ecologistas Zamora señala "Hidrogeología del entorno de las Lagunas de Villafáfila (Zamora)" de P. Huertas et alt., estudio publicado por la Universidad de Salamanca.

Por tanto, como aclara, "bastaría, en consecuencia, un mínimo porcentaje de explotación para hacer bajar el nivel freático y, por lo tanto, que la Reserva quedara gravemente afectada" y sin tener en cuenta las tendencias pluviométricas negativas previstas en las próximas décadas a causa del cambio climático, que convertirán a "los recursos hídricos un auténtico tesoro".

Respecto a las alegaciones presentadas, Ecologistas admite el equívoco, debido a una numeración consecutiva y al parecido de los dos proyectos en curso, creyendo que se estaba presentando alegaciones a uno cuando en realidad se estaba haciendo a otro. "Esta similitud", como puntualizó, también pone en entredicho que CHD haya aprobado el segundo de los proyectos publicados en julio de 2024 y aún no haya respondido al primero, publicado en junio, un mes antes.

En este punto, Ecologistas Zamora ha detallado las similitudes entre ambos proyectos. Por un lado, el proyecto de Inari consiste en un sondeo de 70 metros de profundidad, 250 milímetros de diámetro y 200 de diámetro entubado, situado en la parcela 882 del polígono 1, en el término municipal de Granja de Moreruela. En el caso del proyecto impulsado por UTU consiste en un sondeo de 80 metros de profundidad, 250 milímetros de diámetro y 200 de diámetro entubado, situado en la parcela 1035 del polígono 1, en el término municipal de Granja de Moreruela.

En el volumen solicitado no hay tampoco grandes diferencias. El máximo solicitado por Inari era de 117.000, 69 metros cúbicos y en el caso de UTU de 116.910,70 metros cúbicos y ambos proyectos están a una distancia pareja de la zona protegida, situándose muy cerca del monasterio de Santa María de Moreruela.

Ecologistas Zamora, a pesar de su equivocación, considera que el fondo de las alegaciones es consistente y lamenta que "la CHD no se las tome en serio, pues en juego está la defensa del patrimonio artístico, el cual se verá afectado con las industrias colindantes, y el patrimonio natural, que claramente corre peligro".

Por otra parte, la asociación ha solicitado del organismo de cuenca la revisión del expediente completo, al dudar del rigor con el que se establecen los citados porcentajes y ha vuelto a instar a la CHD que "prevalezca el principio de precaución referente a los efectos negativos de este proyecto en los acuíferos".