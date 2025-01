“La Culebra No Se Calla” denuncia el Incumplimiento de las ayudas prometidas tras los incendios

La asociación "La Culebra No Se Calla" denuncia “el incumplimiento de las ayudas prometidas tras los devastadores incendios forestales ocurridos en 2022 en la Sierra de la Culebra”. Estos incendios, que arrasaron su territorio y afectaron gravemente a sus montes y comunidades, dejaron una huella profunda, tanto en el medio ambiente como en la economía local. A día de hoy, “las promesas realizadas por las autoridades no solo no se han materializado, sino que han demostrado ser un ejercicio de desprecio hacia quienes vivimos y cuidamos este entorno”

Tras los incendios, “se prometió una ayuda de 4 millones de euros, que sería entregada en un plazo de diez años. Esta cifra, que ya de por sí resultaba insuficiente para paliar los daños y garantizar una recuperación efectiva –como denuncia la asociación- ahora se revela como una trampa”.

Los montes, por sí mismos, tienen la capacidad de regenerarse, pero sin una gestión adecuada —limpiezas periódicas y prevención—, esta regeneración puede convertirse en un peligro mayor: cuando el monte crezca descontroladamente, los incendios futuros serán inevitables y más devastadores.

Lejos de cumplir con los compromisos, las autoridades han agravado la situación. En 2024, han presentado una enmienda con una partida ridícula de 276.000 euros, destinada exclusivamente al “Monte de Utilidad Pública” y que además impide que los ayuntamientos gestionen los fondos según sus necesidades reales.

Esta cantidad para los damnificados “no solo es insultante, sino que además debe repartirse entre nueve ayuntamientos y dos entidades locales menores, una burla que nos deja sin herramientas reales para prevenir nuevos desastres y mejorar la gestión del territorio”

Riesgo de incendio

La Junta a raíz de los incendios “prometió llevar a cabo la limpieza del monte mediante una contratación específica. Sin embargo, hasta el momento no se ha visto a los contratados ni la ejecución de las tareas comprometidas. Esto no solo pone en riesgo la regeneración natural del entorno, sino que también incrementa el peligro de nuevos incendios debido a la acumulación de material inflamable”.

Por otro lado, La Culebra no se Calla recuerda que “existe un fondo de mejoras dedicado específicamente a los montes de utilidad pública”. Este fondo debería contar con una cantidad significativa, ya que la Junta obtuvo el 30% del valor de la madera extraída tras los incendios. Estos recursos están destinados precisamente a la inversión y mejora de los montes, y es imprescindible que se explique su gestión y su uso efectivo en la recuperación de nuestro territorio.

“Es inaceptable que las promesas hechas tras una catástrofe de esta magnitud queden en papel mojado. No estamos pidiendo más que lo justo, que lo prometido se cumpla y sin trampas. Que se asigne financiación suficiente, y que esta permita a los ayuntamientos actuar con eficacia para garantizar la recuperación del monte y prevenir futuros incendios”.

Desde La Culebra No Se Calla, exigen el cumplimiento íntegro de las ayudas prometidas tras los incendios de 2022. El colectivo reclama además partidas económicas suficientes y justas que permitan una regeneración sostenible del monte y medidas de prevención adecuadas. Y por último exigen autonomía para los ayuntamientos en la gestión de los recursos, de manera que puedan responder a las necesidades reales de sus territorios.

Para la asociación “es hora de que las instituciones dejen de ignorar las necesidades de nuestra región. Los habitantes de la Sierra de la Culebra hemos sido testigos de cómo nuestro entorno se consume en llamas, cómo nuestras comunidades se ven abandonadas y cómo se nos ningunea una y otra vez con medidas insuficientes. No nos callaremos hasta que se haga justicia”.