Ecologistas y UPL recurren la concesión autorizada en el acuífero Villafáfila

Ecologistas Zamora ha presentado un recurso de reposición contra la autorización para extraer 117.000 metros cúbicos anuales del acuífero Villafáfila solicitada por una planta de hidrógeno verde proyectada en Granja de Moreruela. Además, el colectivo ha desmentido públicamente a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) cuyo representante aseguró que no existían alegaciones a la masiva extracción de agua para uso industrial en el acuífero de Villafáfila, y, de hecho, ha presentado un recurso de reposición en base a las alegaciones presentadas en su día y a los informes publicados por el Ministerio Geológico y Minero de España y la Dirección General del Agua sobre esta masa de agua subterránea.

En el recurso de reposición, Ecologistas Zamora advierte a CHD de las responsabilidades penales que pudieran existir en caso de que se produzca una afectación a la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, teniendo en cuenta que se ha puesto en su conocimiento la magnitud del riesgo y se ha obrado en contra del más elemental, el prinicipio de precaución.

Además, la asociación acusa a la Junta de inacción frente a una cuestión que no es técnica sino estratégica, desde un punto de vista patrimonial y cultural, para la provincia de Zamora. En el proceso administrativo, la autorización del sondeo estaba supeditada a la autorización ambiental de la Junta y si esta última se concede, entonces "estamos hablando de una irresponsabilidad manifiesta por parte no solo de CHD sino de la propia Adminsitración regional, pues existen evidencias científicas rigurosamente publicadas".

Así, según el texto "Masa de Agua Subterránea 31 31 Villafáfila", editado por la el Ministerio Geológico y Minero de España y la Dirección General del Agua, las Lagunas de Villafáfila consisten en una serie de lagunas endorreicas cuya recarga natural se produce por infiltración del agua de lluvia, por retornos de riego, y una parte muy importante de sus recursos proceden de la transferencia profunda de flujos del acuífero Terciario de las masas adyacentes.

Para Ecologistas Zamora "es vergonzoso" que las administraciones estatales y autonómicas desconozcan esta publicación, y resulta inadmisible que tenga que ser una asociación la que ponga en valor su existencia, cuando en juego está el prestigio de los valores naturales de la provincia.

Existen muchos ejemplos en España de desecación de lagunas por sobreexplotación de acuíferos para riego, en Zamora sin ir más lejos la laguna del Pego y la laguna del Castrillo, en la comarca de Toro, "resultando lamentable, en este caso, además, que la desecación se pueda producir para fines lucrativos de una empresa, muy alejados del interés general.

Por último, Ecologistas Zamora recuerda a la Junta sus importantes inversiones y esfuerzos por recuperar estas lagunas en las últimas décadas del XX, inversiones públicas que ahora se tiran a la basura en favor de una actuación coyuntural del H2 verde al calor de las subvenciones europeas. Las actuaciones llevadas por este organismo incluyeron un gran control del regadío y pozos en la zona con el fin de que pudiera recuperarse el acuífero y subiera el nivel de la capa freática.

Incluso "a sabiendas de que esto conllevaba un perjuicio sobre la economía de las personas que realizan ese uso de regadío, y a pesar de que este uso no era muy abundante debido a que el agua tenía índices de salobridad". De llevarse a cabo la autorización, se estaría actuando no solo en contra del interés de la provincia sino que se produciría un agravio comparativo contra los intereses de las personas que actualmente no pueden disponer del agua de ese acuífero.

En la misma línea, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado un recurso de reposición contra la autorización concedida por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para la extracción de 117.000 m³ de agua desde la planta de Granja de Moreruela, con destino a la producción de hidrógeno. Según denuncia la formación, esta medida pone en grave peligro el equilibrio ambiental de la zona, afectando especialmente al espacio protegido de las Lagunas de Villafáfila, uno de los ecosistemas más relevantes de la provincia y hábitat clave para numerosas especies.

Desde UPL critican la falta de transparencia en el proceso, señalando que los Ayuntamientos afectados no fueron informados adecuadamente, lo que ha generado una situación de indefensión tanto para las administraciones locales como para los vecinos.

Asimismo, consideran insuficientes los estudios técnicos presentados, ya que no evalúan con rigor el impacto ambiental de esta extracción masiva ni su repercusión sobre la sostenibilidad del recurso hídrico. En este punto, UPL advierte que la devolución de parte del agua tratada podría alterar el cauce receptor, afectando negativamente a la flora y fauna autóctonas. La formación también subraya que la CHD carece de medios suficientes para garantizar que la cantidad de agua extraída no supere los límites autorizados.

"Estamos ante una decisión que podría tener consecuencias irreversibles para el acuífero y para un patrimonio natural tan valioso como las Lagunas de Villafáfila. No podemos permitir que intereses privados pongan en riesgo nuestro territorio y su sostenibilidad", declaró Manuel Herrero, representante de UPL.

La formación exige la revocación inmediata de esta autorización y destaca la necesidad de priorizar la protección de los recursos naturales, así como de garantizar una gestión responsable y transparente. Según UPL, estas medidas son esenciales para salvaguardar el futuro de la provincia de Zamora y el bienestar de sus habitantes.