Moción "inesperada" en Puebla de Sanabria: Piden la devolución de las competencias al Pleno

El portavoz de Futuro de Puebla de Sanabria, José Ignacio Alonso de Prada, presentó una inesperada y sorpresiva moción de urgencia para pedir al equipo de Gobierno Socialista la "devolución al Pleno del Ayuntamiento de las competencias delegadas por este organismo a la Junta de Gobierno en sesión extraordinaria celebrada el 26 de julio de 2023".

En la última sesión ordinaria, el alcalde, José Fernández Blanco, se vio además obligado a dejar sobre la mesa la propuesta de Presupuestos municipales para este ejercicio, ante el reproche de PP y Futuro de no haber participado en su elaboración, además de señalar errores en el documento.

El texto de la moción justificó la devolución de las competencias al Pleno, por la falta de un concejal de la oposición en la Junta de Gobierno "una vez que su portavoz, José Ignacio Alonso de Prada, dejó de formar parte de la Junta de Gobierno". En consecuencia, carece de sentido que la Junta de Gobierno "siga teniendo las competencias" delegadas.

El alcalde contrariado y "asombrado del todo" señaló que "no es una moción de urgencia es una operación a corazón abierto" reprochando previamente "que me parece un poco fuerte exigir que en 15 días tener el presupuesto en las manos y no ser capaz de leerlos y nos merendemos esto aquí".

Reprochó el afán de "ponernos de acuerdo" y "nos ponemos en desacuerdos para echar a estos". A juicio del alcalde hay que pedir informe a la Diputación "si todas esas competencias están sujetas a este tipo de manipuleo". Fernández recordó que en la Junta de Gobierno se aprobaron las propuestas "por unanimidad" estando el representante de Futuro.

"Falta de acuerdo"

Entre las competencias delegadas el portavoz de Futuro señaló contratos de obras y servicios y contratos administrativos especiales que superen el 10% del presupuesto ordinario; pliegos de cláusulas administrativas, expedientes de contratación, apertura de procedimiento de adjudicación, sanciones, expedientes de deslindes, operaciones de crédito, etc. dentro de los términos que establece la legislación respecto a las atribuciones del Pleno.

El grupo socialista votó en contra de la urgencia y la moción, que prosperó con los seis votos de Futuro, PP y la concejala independiente.

La propuesta del Equipo de Gobierno Socialista quedó sobre la mesa ya que, tras revisar el expediente, carece de memoria de Alcaldía, de anexo de inversiones, plantilla de personal definida y el informe de estabilidad presupuestaria. Al margen de los aspectos técnicos, el portavoz del PP, Gustavo Alonso Chimeno, recordó que esta Alcaldía "está en minoría" y le falta "negociar con la oposición".

Con la intervención del portavoz de Futuro "no vamos a aprobar unos presupuestos que no estén consensuados" quedaba claro que al margen de las carencias técnicas del documento, el presupuesto no tendría del apoyo mayoritario.

La concejala independiente, María Martínez Santiago, pidió una precisión en el desglose de la partida de Gasto Social. El alcalde reprochó que la propuesta se envió a los portavoces e día 30 de diciembre, sin que hayan efectuado ninguna aportación.

