Villafáfila exige "transparencia" en la concesión de agua de un acuífero para una planta de hidrógeno

"La información es nula". Esta es la queja del alcalde de Villafáfila, Antonio Jesús Rodríguez, sobre la autorización concedida por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para el aprovechamiento de aguas subterráneas del acuífero Villafáfila, solicitada para una planta de hidrógeno verde proyectada en Granja de Moreruela.

La concesión del aprovechamiento ha generado preocupación entre los alcaldes de municipios que abarca el acuífero, entre ellos el de Villafáfila, quien ha precisado que la captación de aguas subterráneas autorizada por la CHD es de 117.000 metros cúbicos anuales cuando "el río está muy próximo" a la parcela en la que está previsto desarrollar el proyecto de la planta de hidrógeno verde.

Precisó Rodríguez que el acuífero Villafáfila se extiende por distintos municipios de la provincia, pero sus alcaldes carecen de la información necesaria para valorar las consecuencias de la captación de aguas subterráneas, por lo que esperan tener acceso al informe de impacto medioambiental de la Junta para evaluar la situación.

No obstante, aclaró que, en principio, la captación de agua del acuífero autorizada por la CHD no afectará a la "capa superficial" de las Lagunas de Villafáfila porque "se alimentan del agua de lluvia, no se alimentan de ningún pozo", aunque no esconde su preocupación por las consecuencias de la extracción en las capas freáticas que, al "estar intercomunicadas unas con otras" podría generar otros problemas relacionados, por ejemplo, con el abastecimiento de agua.

No obstante, precisó que las Lagunas de Villafáfila forman parte de una reserva natural y, por tanto, de una "zona muy sensible", por lo que "hay que tener mucho cuidado con lo que se pueda explotar" en el entorno de un espacio protegido.

Además, aclaró que no se opone al desarrollo de proyectos como el de la planta de producción de hidrógeno verde que está previsto desarrollar en Granja de Moreruela, pero sí reclama más información y transparencia sobre cada uno de los pasos, así como sobre "los pros y contras".

Mapa de los municipios que abarca el acuífero en el que se detallan las lagunas de la reserva natural. | / Cedida

En este punto, solicita que todos los municipios por los que discurre el acuífero sean informados sobre cómo se va a captar el agua, si se va a obtener del acuífero principal y su capacidad, cuál va a ser su destino y, sobre todo, que se explique el motivo por el que no se extrae del río cuando el cauce discurre a poca distancia de los terrenos en los que está previsto instalar la planta de hidrógeno verde.

La CHD ha otorgado la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas solicitada por la empresa Inari Solar por un volumen máximo anual de 117.000 metros cúbicos, un caudal máximo instantáneo de 3,8 litros por segundo y un caudal medio equivalente de 3,71 litros por segundo con destino a otros usos industriales, en este caso, una planta de producción de hidrógeno verde de 40 MW de potencia y una producción máxima de hasta 720 kilogramos por hectárea de hidrógeno de alta pureza, mediante un sondeo situado en la parcela 882 del polígono 1 en Granja de Moreruela.

De acuerdo con el vigente Reglamento de Dominio Público Hidráulico, la CHD ha resuelto autorizar la concesión de captación de la masa de agua subterránea Villafáfila por un plazo de 25 años.

No obstante, en la resolución del expediente, la CHD especifica que el aprovechamiento no podrá causar afección a los planes de actuación en materia de regadíos del Ministerio de Agricultura en en lo que respecta al uso del recurso.

Además, Inari Solar debe obtener la autorización ambiental de la Junta, que incluirá el informe preceptivo y vinculante sobre las condiciones en las que, en su caso, puede realizar el vertido de las aguas residuales procedentes de la planta de hidrógeno verde al dominio hidráulico en el término municipal de Granja de Moreruela.

