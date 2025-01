¡Y bien que lo sentimos!

En respuesta al vecino y concejal de El Cubo del Vino, Filiberto Hernández:

Querido vecino y concejal, hemos leído atentamente tu carta sobre la planta de biogás proyectada para tu localidad.

Entendemos que quieres de todo corazón lo mejor para tu pueblo y para la comarca de la Tierra del Vino en general y que en tu ánimo está poner todo lo posible de tu parte para conseguirlo.

Es evidente que deseas que sean ciertas las promesas de la empresa Biorig que incluso ha pagado los gastos del viaje que algunas bienintencionadas personas realizasteis a Alemania recientemente.

Y de todo corazón nosotros, tus vecinos de comarca y de provincia, te aseguramos que también querríamos que lo que os han contado fuera cierto, pero lamentablemente no lo es. Y resulta fácil comprobarlo si nos fijamos en su propio proyecto.

De ese modo es sencillo constatar por ejemplo que las plantas visitadas por vosotros en Alemania no gestionan algunos de los productos que sí procesaría la planta de El Cubo del Vino. En este proyecto aparece claramente indicada la posibilidad de gestión de residuos del grupo Sandach II.

Te contamos qué residuos engloba ese grupo (tú mismo puedes encontrarlo en publicaciones oficiales): productos como grasas, aceites, lodos, materiales obtenidos de desagües, productos animales que contengan residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes, productos de origen animal procedentes de terceros países y que no cumplan con la normativa europea…y sí, también cadáveres de animales muertos por enfermedad.

Sería genial que no fuera necesaria más que la palabra dada por una empresa para poder confiar en ella, pero por desgracia no nos podemos fiar, y más si lo que figura por escrito en su proyecto contradice claramente lo que dicen sus emisarios.

Por cierto, en efecto en Alemania hay miles de plantas de biogás, pero la inmensa mayoría no son en absoluto como la proyectada para El Cubo del Vino, sino que se trata de pequeñas instalaciones que proporcionan gas y electricidad a la población local y no están destinadas a la producción masiva de gas para enviarlo fuera.

Por otro lado, el olor que puede desprender una planta de biogás en Alemania en diciembre no puede tener nada que ver con lo que olería durante muchos meses al año en Zamora (aunque trataran los mismos residuos, que no lo hacen).

Nos gustaría pedirte también una reflexión sobre el siguiente aspecto: la capacidad de una planta como la proyectada para tu pueblo requiere de tal barbaridad de residuos para alimentarla que resulta imposible conseguirlos en 25 km a la redonda (que es lo que prometen) si tenemos en cuenta que en ese área se encontrarían también otras plantas de biogás. Por tanto, los residuos necesarios tendrían que llegar desde otras provincias o bien de las numerosas macrogranjas que se prevén construir a vuestro alrededor. Sólo conocerse el proyecto de El Cubo del Vino ha hecho que se produzcan ampliaciones de plazas de cerdos en Villamor y Mayalde; ni más ni menos que 4.700 cerdos autorizados más ya a día de hoy. ¡Imagina cuántas macrogranjas más se instalarían cuando la planta de biogás estuviera construida...! El olor a purín y a digestato lo invadiría todo.

El "abono" resultante, querido vecino, tampoco puede tener nada que ver en cuanto al olor ya que, como te hemos comentado, las plantas alemanas que habéis visitado no procesan los mismos restos que las proyectadas aquí. Y lógicamente está muy relacionado lo que entra en una planta con lo que sale de ella y con cómo huele.

Mientras a vosotros os han mostrado un compost sólido y prácticamente inodoro, en el proyecto de El Cubo se detalla un digestato que sería casi un 80% líquido, una papilla que (no te quepa ninguna duda) apestará allá donde se extienda.

Y ya que hablamos de ese subproducto saliente hay una pregunta que es fundamental que te hagas: ¿dónde van a echar las 200.000 toneladas al año de ese digestato? Es una cantidad inmensa. No vale con decir que lo regalan, hace falta además que alguien lo quiera, por lo que es previsible que una gran parte se extienda por las parcelas de muchos otros términos municipales de la comarca apestando a todos. Pero, ¿y lo que no quiera nadie?

Confías también en la palabra de la empresa asegurando que los camiones únicamente accederán a la planta desde la misma autovía, pero creemos que deberías considerar que obviamente muchos también llegarían desde la carretera de Fuentespreadas y de Cuelgamures, además de los tractores que repartirían el digestato por toda la comarca.

Nos dices que os aseguraron que "si una planta no es 100% segura, no hay planta". No sabemos con cuántos técnicos cuentan en Alemania para vigilar las plantas, pero sí conocemos lo que sucede en nuestro país, donde los vecinos de localidades con plantas de biogás se desesperan solicitando técnicos y análisis que nunca llegan. Y donde nos cuentan que las empresas incumplen una y otra vez la normativa, ya de por sí poco exigente, que tenemos aquí.

Nos manifiestas tu confianza en los futuros ingresos que esperas que reciba tu Ayuntamiento gracias a los impuestos que aportaría la planta; pero no han querido que sepas, querido convecino, que los dos primeros años no se paga IAE, y que en los siguientes pagarían un máximo de 2.800 € (que seguramente sería mucho menos), que de IBI estas empresas están bonificadas hasta un 90%, y que de ICIO sólo pagan sobre la obra civil que es la menor parte de la inversión. Y si las plantas fueran declaradas de interés público no cobraríais nada de ICIO, nada en absoluto.

Esa es la triste realidad; una compraventa de nuestro aire y nuestro acuífero a un precio irrisorio. En definitiva, un engaño.

Nada has mencionado sobre la balsa de más de 30.000 m3 que se construiría en El Cubo y que no había en las plantas que visitasteis en Alemania. ¡Imagínate el olor que semejante balsa desprendería!

En cuanto a los empleos, párate a pensar por un momento, si las plantas ya construidas en otras partes de España sólo necesitan un puñado de trabajadores, ¿cómo una planta mucho más moderna va a necesitar más mano de obra que aquéllas? ¿No te parece que no tiene sentido? Si te sirve como referencia, nos informan desde Navia donde se encuentra la mayor planta de España (450.000 toneladas) que emplea actualmente a 6 personas.

Por último, una reflexión para hacer contigo; ¿Cómo puede ser que un país plagado de macrogranjas como Holanda esté subvencionando a los ganaderos por cerrarlas en lugar de construir plantas de biogás? ¿Qué explicación a ello se te ocurre?

En definitiva, querido vecino, lo que os enseñaron en Alemania no es lo que pretenden instalar aquí, ¡y bien que lo sentimos!

Te animamos a que leas el proyecto público de la planta que quieren instalar o que encarguéis su lectura y análisis a un técnico independiente.

Y por favor, no te dejes engañar. Ellos van a decir lo que haga falta para convenceros, pero es que ellos no van a vivir aquí como nosotros y como tú, sólo se van a llevar el dinero.

