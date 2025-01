Tragedia de Ribadelago: la memoria que no olvida las 144 ausencias

Con la emotiva ofrenda de rosas al monumento a los 144 fallecidos en el pueblo viejo, al filo de las dos de la tarde, los vecinos de Ribadelago recordaron a sus familiares, víctimas de la rotura de la presa del 9 de enero de 1959. El párroco pedía tras rezar por todos ellos ante el monumento que “no se pierda” este acto de homenaje y se integre con la misma devoción “que la fiesta del patrón”. Un año más, y suman 66, el templo acogía la misa en su memoria oficiada por el párroco Miguel Ángel Fernández Orduña. Medio centenar de personas, con grandes ausencias, se congregaron en el templo de San Andrés para seguir un acto sencillo y emotivo.

GALERÍA | Ribadelago evoca el aniversario de la tragedia / ARACELI SAAVEDRA

Los actos de recuerdo se iniciaban con la apertura del Museo de la Memoria de la plaza, museo “que abrirá todos los fines de semana a partir de la semana que viene”, como señaló el alcalde del municipio, José Manuel Chimeno Lois.

El Museo recibió unos 1.200 visitantes en poco más de u mes desde su apertura, desde el 15 de agosto que abrió todos los días en horario de mañana y tarde, hasta mediados de septiembre que abría los sábados y domingos de mañana. El presidente de la Asociación Hijos de Ribadelago, Agustín Puente, calificaba de “éxito” esa cifra “con 20, 30, 40, 60 visitantes diarios”. En este sentido el presidente señalaba que el Museo “necesita que se ejecute la segunda fase”. Desde la asociación “queremos incorporar utensilios antiguos, herramientas antiguas, dotar de vitrinas, mobiliario, una pantalla grade de proyecciones, una sala de reuniones. Estamos como cuando se hizo la exposición de 50 aniversario”.

El que fuera diputado de Cultura y Turismo en la anterior Diputación provincial, Jesús María Prada, asistió a los actos. Para Agustín Puente “fue el promotor y colaboró mucho” por conseguir el museo.

Esa primera apertura fue posible por la colaboración de los miembros de la asociación que se turnaron para abrir las puertas y hasta “comprar papel higiénico”. Ahora es necesario “que se haga cargo del museo y contraten a una persona”.

El alcalde de Galende señaló que “tenemos el compromiso de la Diputación para la musealización” por un importe de 40.000 euros. Con personal del Ayuntamiento anunció “la apertura los fines de semana, a partir de la próxima semana”. A mayores esperan acogerse a las ayudas del patronato de Turismo de la Diputación para contar con personal para la apertura del museo

En cuanto a las inversiones, una de las primeras será completar las obras de la acera que une el pueblo nuevo con el pueblo viejo, con un importe de 51.000 euros de una subvención nominativa de la Junta de Castilla y León “y quedan los pueblos comunicados” desde el punto de vista peatonal, ya que es una zona de paseo y tránsito. El Ayuntamiento ya cuenta con la memoria para reformar la Plaza del museo, con una estimación de 49.000 euros. En el pueblo nuevo se van a retirar todas las tuberías de uralita y hierro y mejorar conexiones en algunas calles.

El presidente de Hijos de Ribadelago señalaba las carencias en el pueblo viejo, desde hormigonar en entorno del monumento, y algunas calles que dan la vuelta al pueblo, hasta calles del barrio por donde circulan los tractores y camiones, ya que no pueden circular por la estrechez de las calles. A finales de octubre a asociación presentó una lista de propuestas al alcalde mayor para mejorar el pueblo.

“Tenía siete años pero no se me va a olvidar” esa noche del 9 de enero de 1959. Agustín Puente era el menor de ocho hermanos. “Teníamos tres viviendas, los mayores vivían en las dos primeras y el agua solo llegó a la mitad de la primera planta. En la tercera vivienda, que quedaba más baja entró el agua, estaban mi padre, mi madre y yo, con siete años y en brazos de mi madre, los tres en el balcón. No se me olvida jamás”.

