Rabanales de Aliste, un mes con constantes cortes de cobertura

Más de un mes con constantes cortes de cobertura y sin solución. Es la situación que ha denunciado el Ayuntamiento de Rabanales de Aliste y para la que, aseguran en un comunicado, no hay solución aparente. Una situación que provoca serios problemas a los vecinos de varias localidades como Matellanes, Grisuela, Ufones, Mellanes, Fradellos o Rabanales; donde las llamadas no llegan ni se pueden hacer y los mensajes tardan en llegar. Desde el Ayuntamiento inciden en la gravedad de esta situación ya que sin cobertura, y con gente mayor residiendo en estas localidades, esperan "que no suceda una tragedia o una emergencia".

Rabanales lleva años sufriendo problemas de cobertura y hace años lanzaron una campaña bajo el lema “El pueblo al que accede está apagado o fuera de cobertura". Además, es uno de los ayuntamientos mas críticos con estos problemas ya que la falta de cobertura y de internet resta seguridad y estabilidad a la población.

El Ayuntamiento remarca que ya ha pasado un mes desde que comunicaron la situación a la Subdelegación del Gobierno en Zamora y critican que en pleno S.XXI "no haya ninguna herramienta para solventar el problema". La Subdelegación, por su parte, se ha puesto en contacto con la compañía telefónica que asegura que no hay ningún error en el suministro, pero la deficiencia persiste. También se han puesto en contacto con el Teléfono de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio, que ha señalado que solo se pueden realizar reclamaciones particulares. Por ello, han animado a los vecinos a realizar las quejas correspondientes.

