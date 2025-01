Crónica de la rotura de la presa de Vega de Tera

Al atardecer del 8 de enero, dos trabajadores bajaron al pueblo desde la presa y comentaron que estaba llena, que la compuerta no funcionaba correctamente y que el muro perdía agua a raudales, aumentando el desasosiego entre los vecinos. Las lluvias torrenciales de esos días hicieron que en poco más de un día tras la orden de llenado, la presa se colmara. A las inquietantes grietas había que añadir que el aliviadero no daba abasto para liberar agua.

La noche fue infernal. Hacía mucho viento y llovía copiosamente desde hacía varios días, con una temperatura cercana a los 18º bajo cero.

Las graves deficiencias estructurales del dique y sus numerosas resquebrajaduras, por las que el agua escapaba a raudales, habían sido comunicadas por los vigilantes y jefes que trabajaban a pie de obra, consiguiendo retardar durante un tiempo el llenado del embalse. Eso fue así hasta que el 7 de enero de 1959, el director de la empresa, pese a ser conocedor de los múltiples informes que alertaban del precario estado de inestabilidad de la presa, para producir el máximo de energía eléctrica dio la fatídica orden desde Madrid: "Llénenla, hay que probar", tan solo diecisiete días después de finalizar las inyecciones de hormigón en las fisuras. La tragedia estaba servida.

Al verificar el vigilante de guardia y el maquinista del sistema de bombeo que la presa cada vez perdía más agua por las grietas (que por otra parte contenían su rebosamiento por arriba), intentaron abrir la compuerta mecánicamente, pero los motores no respondieron, por lo que sólo consiguieron abrirla de forma manual unos 25 centímetros, logrando así que el nivel del agua bajara un poco. Aparte de la nieve acumulada caída en los días precedentes y de los 14 km de distancia al pueblo por la sierra, estos trabajadores no tenían teléfono, por lo que tampoco podían avisar a nadie. Al comprobar que el nivel no se modificó en unas horas, se fueron a dormir junto con el cocinero en el refugio que había a unas decenas de metros del muro en la margen derecha del río, aguas arriba de la presa. Pese a esta cercanía, más tarde referirían que no se enteraron de nada hasta la mañana siguiente.

Rotura de la presa de Vega de Tera vista desde aguas arriba. / Mario Cano Gordo

La enorme presión del agua embalsada hizo que fueran deformándose los contrafuertes de mampostería. Tres de ellos, del 19 al 21, tenían una cimentación muy superficial. Terminaron reventando los contrafuertes 21 y 22. Como fichas de dominó, fueron estallando los contiguos, 20, 19, 18 y tras ellos el resto. En el dique terminó abriéndose una brecha de 97 metros en su parte baja y de 140 metros en la superior, con una forma de trapecio rectangular invertido, estimándose entre 1 y 5 minutos la duración del proceso de rotura de la presa. Afortunadamente, resistió la mitad del muro que antes se construyó, al ser más resistente. Situado en la margen derecha del río, en la zona del aliviadero, se mantuvo en pie.

En lo que se conoce como "ruptura explosiva instantánea", se desembalsaron 7.600.000 m³ de agua en un tiempo aproximado de 26 minutos, que se precipitaron violentamente por el cañón del Tera. Al principio el agua salía con un caudal de 13.109 m³/seg y una velocidad de 30 m/seg, reduciéndose paulatinamente con el paso del tiempo al ir quedando menos agua en el embalse (en el minuto 25 el caudal era de 223 m³/min). Al inicio, el agua llegó a precipitarse en la garganta del río con una altura máxima de 24 metros.

Detalle de la brecha abierta en el muro izquierdo de la presa y escombros. / Mario Cano Gordo

Los 489 metros de desnivel existentes a lo largo de los 9.741 metros de recorrido hasta Ribadelago comenzaban con una pendiente del 7% (durante los primeros 7.200 metros del trayecto) lo que hizo que, sumado a la angostura de la garganta, el agua fuera aumentando vertiginosamente su velocidad (lo que incrementa la peligrosidad, agravando de forma significativa los daños directos por arrastres), llevándose por delante todo lo que encontró a su paso: restos del dique, piedras, árboles… Cuantiosos fueron los escombros de la presa que arrastró el agua, más numerosos al comienzo, que aún se pueden encontrar hasta cerca de 3 kilómetros de distancia del dique roto.

La pendiente media total desde la presa al pueblo es del 5%, ya que al desembocar el cañón en la llanura inmediatamente anterior a la localidad, el desnivel disminuye de forma radical, a la vez que se ensancha el terreno en extensión. Gracias a ello se redujo considerablemente la energía destructiva del agua y su poder de arrastre, originándose una acumulación importante de sedimentos en dicha planicie.

También contribuyó a aminorar algo la fuerza devastadora de la crecida la existencia del pequeño cañón de Soane en dicha explanada, en la margen izquierda del Tera poco antes de llegar a Ribadelago, por el que parte del aluvión se achicó directamente hacia el lago de Sanabria.

Tiempo después, el director de la empresa se jactó ante sus socios de que la central de Moncabril sólo dejó de producir 800.000 kilovatios de energía diarios el día de la rotura de la presa de Vega de Tera.

La tragedia de Ribadelago es la segunda mayor catástrofe de España causada por la rotura de un embalse, tras la rotura en 1802 del Pantano de Puentes II en Lorca (Murcia), que se cobró 608 víctimas. En este caso se había hecho oídos sordos a los informes negativos que advertían del despropósito de su construcción en zona arenosa.

Aproximadamente en 24-25 minutos la colosal masa de agua sin control alcanzó las primeras casas de Ribadelago.

* Colectivo Ciudadano Región Leonesa

Suscríbete para seguir leyendo