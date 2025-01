Jesús Arias Ruiz (Jesusín), ejemplaridad sin límites

La conmoción de todo un pueblo por la pérdida inesperada de uno de sus más ilustres vecinos ejemplifica a la perfección lo que significaba Jesús Arias Ruiz, fallecido el 1 de enero de 2025 a la edad de 58 años en Fontanillas de Castro (Zamora).

Hablar de 'Jesusín’, nombre con el que era más conocido en la comarca, supone un ejercicio emocional indescriptible. Y lo es porque se trata (cuesta mucho escribir con tiempos verbales en pasado) de una persona que dignifica, humaniza y engrandece conceptos como la familia, la amistad, la generosidad, la vocación de servicio público y la convicción por la vida del medio rural.

Nació y murió en el pequeño pueblo de Fontanillas, localidad anexa del municipio de San Cebrián de Castro. La multitudinaria misa funeral concelebrada por cuatro sacerdotes, con la corporación municipal al lado del altar, y la asistencia masiva de amigos y convecinos llegados de distintos pueblos de la zona y de otras provincias llenaron el templo de San Cebrián y la plaza aledaña. Todos quisieron arropar a su afligida familia y despedir a una persona irrepetible y muy querida en la zona.

En la memoria de todos quedará esa estampa inopinada de su féretro envuelto en la bandera de San Cebrián de Castro con un crespón negro, como también será imborrable la emoción y el silencio solo roto por los intensos aplausos en plena misa a petición de don Matías, el párroco del pueblo.

Se apagaba prácticamente la luz del día cuando sus amigos de toda la vida introducían entre lágrimas el ataúd con los restos mortales de Jesusín en el nicho familiar del pequeño cementerio de Fontanillas de Castro y ante la mirada abatida de su familia y la consternación general de sus vecinos. Ahí descansa junto a su madre, Asunción, fallecida hace unos pocos años, y a escasos metros de la casa familiar en la que aún resuenan (y lo seguirá haciendo) la voz y la empatía de un ser humano absolutamente único. Su padre, Jesús, sus cuatro hermanas, Mariasun, María Victoria, Belén y Pilar, sus sobrinos y el resto de la familia bien lo saben, bien lo sabemos. Y diría, sin ningún riesgo al equívoco, que sus amigos y la inmensa mayoría de sus vecinos, también.

Cualquier semblanza de Jesusín exigiría un espacio inconmensurable, pero, en modo abreviado, sí diré que durante más de 30 años ha sido concejal de San Cebrián de Castro y su localidad anexa de Fontanillas de Castro. Ejemplo de servicio público, dispuesto a la ayuda desinteresada sin horario ni calendario y, sin duda, una persona asociada como pegamento a la decencia y la dignificación del trabajo por los demás más allá de cualquier responsabilidad pública. Hijo y hermano ejemplar, amigo de sus amigos por encima de todo, convecino singular y apreciado. Así era (así es) Jesusín. Un agricultor incansable, defensor del cooperativismo y la fuerza del campo y sus gentes. Una persona humilde, solidaria, divertida y con una bonhomía ilimitada. Así era (así es) Jesusín. Un tipo honrado, sin dobleces, que no olvidaremos jamás quienes hemos tenido la suerte de conocer y compartir.

Jesusín, tu ejemplaridad no alcanza horizontes, tu sabiduría popular supera la inteligencia común y tu inmenso corazón no dejará de latir jamás entre nosotros.

San Cebrián de Castro y Fontanillas de Castro no serán lo mismo sin tu presencia física. De eso no me cabe duda alguna. Como tampoco la tengo de que tu ejemplaridad es y será el mejor camino en la vida para quienes te queremos. ¡Descansa en paz!