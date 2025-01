El nuevo presupuesto de Villardeciervos: 727.200 euros para 2025

Los concejales del Ayuntamiento de Villardeciervos han aprobado por unanimidad el presupuesto para 2025, que pasa de 672.000 euros, de 2024, a 727.200 euros del nuevo ejercicio económico.

La alcaldesa, Rosa María López, precisó que más que un documento cerrado es "una declaración de intenciones" porque puede haber variaciones tanto en ingresos como en gastos.

El incremento presupuestario es debido a un aumento de las trasferencias del Estado correspondientes a la participación de tributos, sumado a una subvención de 42.000 euros de la Junta de Castilla y León.

El Pleno se adhirió a la carta remitida por los Ayuntamientos afectados a la Junta de Castilla y León para que las ayudas aprobadas para los municipios de la Sierra Culebra de los incendios de 2022 "se destinen a gasto corriente".

La ayuda contemplada para Villardeciervos es de algo más de 41.000 euros que a la fecha de celebración del pleno "todavía no hemos aceptado", pero "tendremos que aceptar" para no perderla. Con el aumento al 30% del fondo de mejora "hay más dinero" para los montes, mientras que desaparecen "durante 50 años" los ingresos por entresacas y cortes que se destinaban a gasto corriente. El remanente ingresado por la venta de la madera del incendio "no lo podemos gastar porque es para 50 años".

La alcaldesa aclaró, respecto a la planta de aglomerado asfáltico, que hace un año se presentó la solicitud y que desde el Ayuntamiento "se tramitó el expediente", y su aprobación no corresponde a la alcaldía. Sí se ha solicitado una rectificación sobre la referencia catastral de la finca, ya que no corresponde con la ubicación solicitada.

La alcaldesa aclaró, respecto a la planta de aglomerado asfáltico, que hace un año se presentó la solicitud y que desde el Ayuntamiento "se tramitó el expediente", y su aprobación no corresponde a la alcaldía. Sí se ha solicitado una rectificación sobre la referencia catastral de la finca, ya que no corresponde con la ubicación solicitada.

Alcaldía y oposición mantienen la lucha por recuperar todas las plazas de Seprona y las patrullas en Villardeciervos, de la Dirección General y la Subdelegación de Gobierno, donde se han enviado los escritos justificando la reivindicación, "directamente al Ministro". Soto recriminó que "no hay más patrullas en la calle", principal argumento para el cierre de horas de oficina en el cuartel.

La alcaldesa propuso arrendar la antigua oficina de turismo a entidades interesadas, aunque abrió la propuesta a otras iniciativas del resto de concejales.

El Pleno dio el visto bueno a acogerse a las ayudas de la Diputación para reformar el consultorio médico, en caso de ser aprobado, de hasta el 90% de la inversión. El objetivo es hacer una reestructuración interna del inmueble.

Suscríbete para seguir leyendo