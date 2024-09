Ricobayo registra un nivel superior a otros años por estas fechas

El embalse de Ricobayo presenta un nivel de llenado varios metros superior a lo habitual en esta época del año. Fuentes bien informadas salen al paso de la "alarma" generada por sectores privados vinculados a la zona ribereña, que han mostrado su preocupación ante el "descenso" de la cota del embalse.

"Ha sido un año bueno de lluvias, pero también hay que tener en cuenta que lleva varios meses sin llover y además las altas temperaturas" se apunta sobre la evolución del nivel de este embalse de regulación.

"El alarmismo está fuera de lugar" certifica Luis Alberto Miguel Alonso, alcalde de Muelas del Pan, basándose en "la buena temporada de baño en la zona, gracias al extraordinario nivel de agua embalsada, que ha tenido una repercusión directa en los negocios acuáticos y de hostelería".

El regidor habla de "un verano excepcional, con mucha gente disfrutando de la playa de Ricobayo y los alrededores del embalse". Por ello, Luis Alberto Miguel no entiende "declaraciones alarmistas que nada tiene que ver con la realidad" en referencia a las palabras de Ismael Rodríguez, portavoz del sector privado, quien cargaba contra la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por permitir el descenso del nivel del agua a límites por debajo de lo establecido.

"Todo el mundo que ha pasado por el embalse ha comprobado que ha estado por encima de la media de la capacidad de otros años durante casi todo el verano. Es verdad que en la recta final ha empezado a bajar, pero estamos dentro del funcionamiento normal" incide el alcalde de Muelas del Pan.

"Cuando he tenido que alzar la voz lo he hecho –apunta el alcalde en referencia al cuestionado vaciado de hace tres años– pero no se puede encender la alarma sin razón. Los hosteleros de nuestra zona están satisfechos porque en Muelas y en Ricobayo se ha visto a mucha gente este verano".

Hay que tener en cuenta que la Confederación Hidrográfica del Duero determina los niveles mínimos del embalses y "de ningún modo se han incumplido. La explotación de Ricobayo se está realizando por encima de los rangos y las cotas establecidas y el nivel del embalse es varios metros superior a esta época del año" apuntan fuentes consultadas por este diario.

