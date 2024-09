Ganaderos del Parque Natural piden medidas para frenar la EHE del vacuno en Sanabria

Mientras los ganaderos de extensivo en las Sierras de Segundera, en el Parque Natural del Lago de Sanabria, tratan de vacunar a la cabaña bovina y frenar la propagación de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica EHE, denuncian la inacción de la Junta de Castilla y León. Reclaman medidas e información por parte de la Junta.

La explotación de Pedro Ovelar es una de las más afectadas con unos 30 ejemplares enfermos y cinco ejemplares muertos, cuatro hembras y un macho, desde que se detectó el problema. El pasado jueves trasladaba una de las vacas afectadas desde la sierra, donde se concentra en estos momentos la mayor parte del ganado vacuno trashumante de la comarca, hasta los corrales de Asturianos.

Una vaca enferma de la explotación de Pedro Ovelar. | A. S.

Los animales sufren una fuerte fiebre que le provocan inflamación del cuello, babeo, heridas en el morro y patas, e incluso la pérdida de las pezuñas. Con este cuadro los animales dejan de comer y buscan el agua para aliviar. La misma sintomatología que están sufriendo los ciervos no solo de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra. En los pastos de montaña prácticamente "todos tienen algún animal afectado", señala Ovelar.

Los animales enfermos que no han sido movidos de la sierra, necesitan que se les administre agua con una sonda y alimento, pienso y sal porque son incapaces de comer el pasto. Las mucosas y la garganta "están en carne viva". La solución inmediata pasa por un remedio casero de vinagre, sal, agua y bicarbonato que cicatriza las llagas de la boca y la lengua que están en carne viva. Es el mismo remedio que se administró hace más de medio siglo cuando surgió lo que se conoció como un "brote de gripe" y donde "mi padre perdió muchas vacas". Se sacó una vacuna y todos los ejemplares inoculados "quedaban marcados con una estrella en la oreja".

Material y remedios caseros para tratar a las vacas enfermas. | A. S.

Para los ganaderos es incomprensible este brote "cuando desparasitamos todos los animales dos veces al año, usamos repelentes que antes no había para que no le piquen". Ante el estricto control sanitario, reiteran "que la transmisión de las enfermedades por el mosquito es por los problemas de la caza". De momento no se ha facilitado el resultado de los análisis a los ganaderos afectados, ni las medidas o ayudas para frenar el brote de EHE.

La enfermedad no afecta en ningún caso al ser humano, tratándose de una Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO). Por tanto, es obligatorio comunicar inmediatamente a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier sospecha clínica en las especies susceptibles (domésticas y silvestres), recomendándose adoptar medidas de desinsectación en animales e instalaciones como sistema de prevención, así como el tratamiento sintomático de los animales enfermos tan pronto como aparezcan los síntomas en los mismos.

