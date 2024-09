"Ahora hay tendencia del cine que mira al campo, con historias vinculadas al terruño"

Daniel Pérez Prada (Getafe, 1981) es uno de los actores del panorama nacional más conocido del público sanabrés por su vinculación a la comarca de Sanabria y por su interpretación en la serie "El Pueblo", aunque tiene tras de sí una extensa carrera profesional que comenzó con 15 años. Por su interpretación en "Casting" obtuvo el premio Biznaga de Plata del festival de Málaga al mejor actor de reparto. Sus antecedentes familiares reposan en Remesal de Sanabria, lugar en el que descansa siempre que la agenda y sus compromisos profesionales se lo permiten. La Comisión de festejos Generación 74, por su estrecha vinculación y amistad, le invitó a ser el pregonero de las fiestas de las Victoria, invitación que ha recibido con emoción y orgullo.

–Ser pregonero de las Victorias es un honor, un deseo cumplido…

–Se mezclan muchas cosas, de emoción, entusiasmo, de muchísimo orgullo, hay una parte de muchísimo… no voy a decir presión, pero sí de saber que es un sitio muy especial y que se toma sus fiestas muy a pecho como buena capital de una comarca rural. Simplemente con que digas "pregonero de las Victorias" se me queda grande. Es un sitio al que le tengo tanto respeto, y sé que la fiestas las viven de una forma tan pasional, uno quiere hacer las cosas bien. Los actores que vivimos de nuestro ego y de que nos aplaudan, también nos gusta que nos aplaudan en cualquier evento.

–Daniel Pérez está muy vinculado a Sanabria, al pueblo de Remesal, su trayectoria familiar, de su abuelo cronista.

–Mi abuelo fue de todo, panadero, muchas cosas, pero le hubiera gustado que le llamaran cronista. Era una persona con una memoria apabullante. Se aprendía versos de Vellido Dolfos y todas las anécdotas y leyendas de la mitología sanabresa. Sabía lo que pasaba en los pueblos y de hecho pienso mucho en él con el pregón. Le hubiera encantado saber que su nieto va a dar el pregón, no ya de las fiestas de su pueblo, sino de la capital del reino de Sanabria, que es Puebla. Se hubiera muerto dos veces de la emoción y el orgullo.

–¿Esa vena artística viene de su abuelo, de oírle narrar?

–Es una buena pregunta. No lo había visto así. Principalmente siempre me han preguntado esto respecto a mi padre, es músico. Es un músico reconocido y toca con mucha gente importante y sigue tocando, todavía, a sus 75 años. Siempre pienso que tiene que ver con el trabajo de mi padre, los focos, los escenarios en los que he crecido y también la libertad que me ha dado de poder dedicarme a lo que me gusta. Pero ahora que lo preguntas hay algo del mundo de la imaginación y de los cuentos que me impregnó mi abuelo Miguel. Era el mejor contador de cuentos que yo recuerdo. Era una persona que hablaba lento, como los “cuenteiros” gallegos. Era una persona que te gustaba escuchar porque no hablaba atropelladamente, como hablo yo. Era una persona que se moría por contar historias, era un gran contador de historias. Al fin y al cabo, los actores somos contadores de historias. Contamos las historias que escriben otros pero poniéndoles voces y vivimos mucho en el mundo de la imaginación. El cine y el teatro va todo de imaginación. De eso mi abuelo estaba sobrado.

–El personaje "Nacho" de El Pueblo es el que más se te ha reconocido.

–Sí. En el programa de Las Victorias es "Daniel Pérez, actor de la serie El Pueblo". Con la de cosas que lleva uno a las espaldas. Se mete uno en mi currículum y pienso ¡qué de cosas he hecho! Soy un actor muy afortunado. Es verdad que la popularidad, entendiendo la popularidad como esa cosa de ir a los sitios y te pida fotos en casi cualquier lado, eso tiene que ver con "El Pueblo".

–Ha trabajado en series como Cuéntame, El Ministerio del Tiempo, Hospital Central.

–Carlos V Rey Emperador, Van Gogh… eso fue un documental de la nieta de Fernán Gómez, un documental sobre su abuelo, sus ensoñaciones. Van Gogh me pega, se me adelantó Kirk Douglas en su momento. Respecto a lo que preguntabas de El Pueblo, la popularidad viene por esto. Conozco gente mucho más reputada en la profesión, con dos Goyas, mucho más importante que yo en este oficio y no le reconocen tanto por la calle. A ti te hace popular estar en una televisión, con gente en el salón viendo la tele. La tele es lo que te mete en el salón de la gente. En ese sentido, El Pueblo, lo ha copado.

–Cine, teatro, documental. Ha hecho de todo, desde los 15 años. Empezó muy precoz.

–Sí, desde los 15 años. Esa suerte tengo. Hubo un periodo ahí en la veintena que no sabía muy bien lo que quería hacer en el mundo, hasta que con 27 años me puse a vivir en un piso compartido en Madrid, con Raúl Arévalo y más gente, y la vena me empezó a picar otra vez. Ha sido por descarte, porque creo que es lo único sé hacer bien, si es que lo hago bien. Creo que para lo que podría valer es para ser actor. Desde entonces no he parado.

–¿Es perfeccionista?

–En mi trabajo, sí. Me gusta ser perfeccionista. No he sido lo suficientemente constante para la música. En el libro de mi vida casi que estaba escrito que sería músico, pero creo que la música exige una constancia y una disciplina que no supe tener. Es una disciplina en la que fallé. Esta disciplina que he agarrado a los veintipico, y he dicho "fallé en esto pero en mi otra pasión no voy a fallar". Ser actor me ha llegado mayor pero cada vez estoy más comprometido con mi profesión. Por momentos personales, siento que estoy más comprometido con mi profesión. Este año he coproducido mi primer corto y espero producir más cosas.

–¿Y se estrena?

–El año que viene, si todo va bien, en el Festival de Málaga. Se llama "A Maniki", en euskera. Es el primer corto de una directora, Elisabeth Núñez, que es figurinista en cine y se ha lanzado a escribir y dirigir. Un corto que dará que hablar.

–Desde los pueblos tenemos la sensación de que la cultura es un monopolio de la ciudad.

–Y tenéis razón. Es muy duro que muchas amigas actrices y amigos actores se tengan que ir a Madrid a trabajar. Uno de los motivos por el que no me quedo aquí a vivir con mi madre o solo, cuando me dan temporadas por aislarme, es porque no hay cines, no hay cines en versión original. Para ir al cine desde Sanabria, tengo que ir a Zamora, como poco. Creo que la cultura es una cosa muy centralizada. Para dedicarte al cine, o vives en Madrid o Barcelona y de ahí ya te vas a rodar a otros sitios. Son las ciudades donde tienes que estar.

–Pero el medio rural ofrece escenarios y localizaciones bestiales.

–Cada vez más. De hecho, ahora el cine estará mirando mucho al campo. El cine catalán no para de mirar a historias de mujeres que se van al campo, madres que tienen un reencuentro bucólico. Carla Simón no para de hacer cine sobre su tierra. En el País Vasco se están haciendo muchas cosas referidas al terruño, en Galicia igual. Hay mucha vuelta a los pueblos. Es una deriva que está teniendo el cine, las historias y los guiones.

–El cine histórico también busca esos lugares.

–Por lo evidente. Si haces una serie sobre La Catedral del Mar te tienes que ir al entorno rural porque no hay otra. Creo que más allá del cine de época, es un buen momento porque se está volviendo a rodar en sitios que no es Madrid. Se está rodando en Canarias, en Euskadi, en Cataluña, son películas que llegan a los Goyas, que tienen éxito, que se ven. As Bestas podría ser un pueblo sanabrés, perfectamente. Es una película que lo ganó todo y que ha ganado premios internacionales. Y es una película en una aldea gallega que perfectamente podía ser limítrofe con Sanabria o con Ponferrada.

–¿Como productor se atrevería a hacer el encuentro de los reyes en Remesal?

–¡Ojalá! Esto está rodado en "La Corona partida" que fui a verla, justo cuando rodábamos la serie "Carlos Rey Emperador" que vino después de Isabel. Nos invitó la misma productora y fui a verla. Es ese lapso de tiempo entre Isabel y Carlos, entre los Reyes Católicos y Carlos V. En una sesión en el cine Capital, estando en el estreno, con lo más granado del cine y de la televisión, de repente pone un cartel en una de las secuencias "Remesal de Sanabria 1506". Casi me levanto dando alaridos. Si mi abuelo y la gente de aquí supieran que en un cine de Madrid hay una escena en la película se hubieran vuelto locos. Espero no quedarme con la espinita clavada de no haber rodado nada en Remesal. He escrito un par de cosas, con ideas que tienen que ver con meigas, siempre me voy al género. Es una historia de dos meigas que viven aisladas. Siempre he soñado con rodarlas en Sanabria. Pero espero hacerlo con dinero suficiente, con medios suficientes y adecuados y en el momento preciso. Sé que tengo que hacerlo porque me lo debo a mí mismo.

-¿Algún papel que le gustaría interpretar?

-Si cuento algo en este pueblo, me gustaría más dirigirlo que participar. Y lo digo en esta entrevista. Me hubiera encantado y llegué a hablarlo con el acalde, hacer un festival de cine rural y de cortometrajes en Puebla. Creo que se podría y se debería hacer. Lo único que pasa es que no hay un cine. Lo que hablábamos antes de la Cultura. Ya no un cine, sino un salón de actos acorde y grande donde poder proyectar películas o cortometrajes con un mínimo de calidad. Está el castillo, hay sitios que están muy bien pero echo mucho de menos que alguien se encargue del cine de Puebla, que tenía un cine maravilloso. Si se reformara podíamos hacer cosas maravillosas, yo el primero y me presto a colaborar.

