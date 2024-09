Desaparecidos en Zamora: los ocho años sin rastro del alistano Miguel Fernández

2 de septiembre de 2016. Miguel Fernández, 78 años, sale de su casa en Gallegos del Campo, en la comarca de Aliste, donde pasa el verano con su esposa. Se dispone a realizar el paseo matutino de todos los días. No volvió. Desde aquel día nada se sabe sobre el paradero ni las circunstancias de la desaparición de este jubilado alistano, dejando a su mujer, María Luisa, e hija, Lucía, sumidas en la más dolorosa incertidumbre.

Han pasado ocho años y Miguel Fernández forma parte de la desoladora lista de personas desaparecidas. "Por mucho tiempo que pase, esto no se olvida; el dolor está ahí" expresa su hija Lucía, quien no desaprovecha cada "aniversario" para agradecer los esfuerzos de autoridades, Guardia Civil, voluntarios y la legión de vecinos que en los primeros momentos, días e incluso meses se echaron al monte en busca de su padre.

A pesar del tiempo pasado y de que el caso sigue sin pistas, la Guardia Civil no lo da por cerrado. Sin embargo, ocho años después, la familia de Miguel Fernández ha conseguido la declaración oficial de fallecimiento y su inscripción en el Registro de Figueruela de Arriba, el Ayuntamiento al que pertenece el pueblo de Gallegos del Campo.

Tras un tedioso peregrinaje judicial, Lucía y su madre ya tienen el certificado que declara oficialmente el fallecimiento de Miguel Fernández. "Te dan el papel, pero no hay cadáver. Es así de triste" describe Lucía Fernández sobre la extraña sensación ante una desaparición que no se ha resuelto. “Al final no queda otro remedio que aprender a vivir con ello, te das cuenta de la fortuna que tienen las personas que pueden enterrar a sus seres queridos y llevarles unas flores al cementerio".

Ni los intensos rastreos de los días posteriores a la desaparición, ni las búsquedas programadas por la Guardia Civil, ni las batidas de cazadores y vecinos voluntarios sirvieron. Miguel desapareció y no se ha encontrado rastro alguno de él. Lucía Fernández y su madre, de 85 años, viven con el permanente recuerdo, sin poder evitar la constante pregunta "¿Qué le pudo pasar?". Y aunque han sido muchas las muestras de afecto también hacen frente a reacciones que no ayudan. "Yo pido a la persona que si no sabes qué decir, no digas nada. Da un abrazo o simplemente calla. Pero frases del tipo: ‘ha pasado mucho tiempo’, ‘ya puedes pasar página’, ‘no va a aparecer’, ‘algo le habrá pasado’ o ‘tendrás que rehacer la vida’, se te quedan clavadas y duelen, duelen mucho. Por eso, si no tienes nada que decir, me das un abrazo o no me preguntes".

Ocho años después, el caso de Miguel Fernández es un completo misterio que condena a su familia a vivir en una permanente incertidumbre. «Nadie está preparado psicológicamente para vivir día tras día con la experiencia de tener un familiar desaparecido. Necesitamos una página final para poder continuar. Nuestro día a día consiste en aprender a sobrevivir» afirman desde la asociación SOSDesaparecidos.

Según los datos de esta asociación, en la provincia de Zamora existen dos casos de personas desaparecidas: Miguel Fernández y José Luis González, desaparecido en Cubillos del Pan en marzo de 2014 cuando contaba con 44 años.

