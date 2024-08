Cien años en la Sierra de la Culebra

San Lorenzo, el periférico y acogedor barrio de la villa de Tábara ya tiene su centenario. Agustín Pedrero de Dios cumplió los cien años rodeado de sus familiares y allegados.

Nació el día 17 de agosto de 1924 en el popular arrabal de San Lorenzo, siendo el mayor de cuatro hermanos. Eran otros tiempos, aquellos del reinado de Alfonso XIII, de la Segunda República y de la Guerra Civil, cambiantes e imprevisibles, aun así él logró asistir a la escuela hasta los catorce años. Su profesor preferido fue don Ricardo Gómez. Una memoria prodigiosa la de Agustín que, 86 años después, le permite el lujo de recitar de carrerilla el romance de «La loba parda», sus poesías o pasajes de la enciclopedia.

Es él un amante de los libros, una pasión por la lectura que nació al escuchar cuando su padre le leía «El Quijote» de Miguel de Cervantes a su madre.

Allá por 1950, con 36 años, llegó el amor y contrajo matrimonio con su amada, Juana Rojo Ferrero, uno de los días más felices de sus vidas con la que compartió aconteceres durante cinco décadas. Si la boda fue uno de los días más felices de su vida, quizás el más triste fue el fallecimiento de su hija Angela con solo treinta años de edad. No menos triste fue el fallecimiento de su esposa Juana en 2017.

Los 24 quintos de 1974 de Tábara junto a la iglesia de Santa María. | Ch. S.

Como la mayor parte de los alistanos, tabareses y albarinos de la época el señor Agustín dedicó su vida en cuerpo y alma a la agricultura y la ganadería en los paradisíacos parajes de la Sierra de la Culebra, La Folguera y la Sierra de las Cavernas, criando ganado, cultivando cereales para sacar la familia adelante. Tenía y tiene don Agustín Pedrero de Dios tres grandes pasiones: la de asistir a misa como persona de profundas raíces religiosas, el baile y tocar el tamboril.

El señor Agustín es parte viva de la historia de San Lorenzo y de Tábara y allí se dieron cita sus paisanos para felicitarle, recibiendo una placa conmemorativa del Ayuntamiento de Tábara.

Se emocionaba Agustín Pedrero de Dios: «Cuántos quisieran ser como yo, tener cien años, sin ser mayor. Hechos vividos con emoción y otros ¡Dios Mío!, con gran dolor. Mi vida ha sido de labrador, trabajo duro, frío y calor. Con mi borrica, vacas y perro, al campo fui día tras día. Tierra pobre, poco rendía. Cuanto camino he recorrido, si miro atrás los revivo».

Agustín Pedrero de Dios con uno de los regalos en recuerdo de su 100 cumpleaños / Chany Sebastián

Él se hace la pregunta: "¿Qué son cien años?". Y él mismo se da la respuesta: «Un pensamiento, en mi memoria todo lo veo. Mi cuerpo flaco y encorvado, es consecuencia de mi trabajo. Soy hombre culto y estructurado, todo bien hecho y ordenado, leo y releo, pinto mandalas. Al diccionario busco palabras y si me acuerdo hago ejercicio tarde o mañana. Si es necesario cocino algo. No muevo ficha sin haber pensado. Bien me pasean, siempre que pueden, en Barcelona, junto al mar, pero en mi alma Tábara siempre está y San Lorenzo que se su arrabal».

La villa de Tábara vivió su mayor esplendor poblacional allá por 1950 cuando llegó a contar con 1.699 vecinos. En la actualidad cuenta con 759 empadronados, de los cuales 369 son varones y 390 mujeres. De ellos el 36% (271) son personas de la tercera edad, sumando 116 octogenarios, nonagenarios y ahora también centenarios. Es don Agustín Pedrero de Dios la historia viva, pura, de Tábara.

Cien años en la Sierra de la Culebra

Los quintos de 1974 se reagruparon en la villa para festejar su primer medio siglo de aconteceres

Los quintos de Tábara de 1974 han aprovechado sus vacaciones estivales en el mes de agosto para reagruparse en la tierra que les vio nacer y de esta manera poder celebrar sus primeros cincuenta años de vida. Una generación de hombres y mujeres a muchos de los cuales la vida, por motivos de estudios o laborales, les llevó por caminos diferentes y a diferentes lugares, pero aun así ellos siempre se mantuvieron fieles a sus orígenes y preservaron sus raíces, además de mantener el vínculo con el lugar donde pasaron la infancia y la adolescencia.

La jornada tuvo su punto álgido con una comida de hermandad y convivencia en el restaurante «Las Cumbres» de Tábara donde, mientras disfrutaban de la magnífica gastronomía tabaresa, aprovecharon unos y otros para recordar aquellos viejos tiempos de niños y adolescentes: de nuevo unidos a pesar de los años y las distancias. Ya en la Taberna de Nani, una de las quintas, Mari Toñi les sorprendía a todos con un documental con unas imágenes cargadas de nostalgia y recuerdos para estos tabareses y tabaresas nacidos hace ya 50 años.

Fue mucho más que un simple reencuentro fue la manera de reafirmar las vivencias, nostalgia y lazos que los unen .Los 24 quintos de 1974 pusieron el broche de oro a su memorable celebración posando ante el emblema de Tábara: la iglesia de Santa María de Tábara, declarada el 3 de junio de 1931 Monumento Histórico Artístico de España y actualmente también BIC (Bien de Interés Cultural).

