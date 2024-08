"Mi gran reto fue batir el récord Guinnes con un concierto de 24 horas y cantando 480 canciones"

Antonio Moreira Arjones, más conocido como "Peke", nacido el día 9 de marzo de 1975 en Tui (Pontevedra), es actualmente, con 37 años en los escenarios, uno de los artistas más conocidos, admirados y respetados en el mundo de las verbenas nocturnas en España. Buen cantante y si cabe mejor persona, el día 31 de agosto actuará en Valer de Aliste con la orquesta "La Fórmula".

–¿Conoce la comarca de Aliste y Valer donde va a actuar?

– La verdad es que nunca he tenido la fortuna de estar en tierras alistanas, pero todo llega en la vida, para todo hay una primera vez y, tanto yo como el resto de "La Fórmula", estamos encantados de poder conocer un pueblo, Valer, y una comarca, Aliste, de la que miembros de otras orquestas nos han hablado maravillas, una tierra con muchos valores y muy buenas gentes. Todo lo que he oído hablar de Aliste y de Valer es para bien. Es una zona que tiene como emblema las sabrosas carnes de la IGP Ternera de Aliste y que sus verbenas populares son muy concurridas y animadas. De Valer sé que allí estuvo cantando con la orquesta "Canadá" de mi amigo Dani Lamas, con el que compartí escenario en "Olympus" y que luego se fue para formar el grupo "Kubo".

– ¿Cómo y cuándo decidió usted dedicar su vida al mundo de la música y las verbenas?

– Muy pronto. Desde niño lo llevo en la sangre y mi sueño era algún día tener una orquesta como "París de Noia". Con sólo doce años, allá por 1987, me subía por primera vez a un escenario con el grupo "Emergencia" de Tui, en Pontevedra. Un año después probé fortuna en el grupo "Stress". Ya como adolescente estuve durante diez años con el grupo "Nazareth" de Vigo y de allí, en el año 2000 di el salto al grupo "Alkar" de Porto Novo, donde viví varias campañas de absoluto éxito convirtiéndose en una de las formaciones más potentes de Galicia. Allí me afiancé y me di cuenta que la música era parte de mi vida. Llegó el momento de iniciar un proyecto propio creé y dirigí la orquesta "Filadelfia" en 2003. En 2007 pasé a formar parte de la orquesta "Olympus" de Negreira. Allí estuve doce años increíbles, de ilusión y de lucha y de haber formado parte de una de las orquestas más importantes de la verbena gallega.

– Hablemos de su salida de una gran "Olympus" y su salto a otra grande, "La Fórmula"...

– Personalmente la verdad necesitaba iniciar otra vez otro proyecto hecho por mí, empezar desde cero, como algo propio. Me sentía estancado y que aún podía conseguir algo más. Me hacía falta renovar la ilusión, las fuerzas y las ganas de hacer otra vez algo grande. Con "Olympus" no pasó nada, yo necesitaba un cambio de los de renovarse o morir. Allí crecí, aprendí y conseguí ser grande como artista. De "Olympus" me llevé todo bueno, nada malo. En 2019 di el salto a "La Fórmula" gracias a mis dos socios Espectáculos San Millán y Froilán Eventos y aquí estamos.

– Usted tiene un récord difícil de batir sobre un escenario...

– Así es. Fue en Negreira en A Coruña el 1 de noviembre de 2007. Estuve con "Olympus" durante 24 horas seguidas actuando sin parar, ininterrumpidamente y cantando unas 480 canciones con el apoyo de unas 30.000 personas. Batimos el récord mundial Guinness que estaba en 16 horas. Por primera vez, una orquesta gallega entraba en el Guinness y lo hicimos por la puerta grande. Fue una superación personal, increíble e inolvidable.

– ¿Hay muchas diferencias entre las verbenas populares de Galicia y del resto de España?

– En Galicia, nuestra tierra, las verbenas son parte vital e imprescindible de cada pueblo, el día más importante del año como en Aliste y Valer. En tierras gallegas el repertorio tiene que llevar mucha música de baile con metales, es decir pasodobles, cumbias, rumbas, rancheras o merengues. En Castilla y León, en Cantabria y en Asturias gusta más la música de los ochenta, el rock y el pop nacional. Por este motivo, las orquestas debemos estar preparadas y amoldarnos con temas de antes y actuales allá donde vamos y que la gente disfrute como mejor le apetezca, ya sea bailando, escuchando música y viendo el espectáculo o las tres cosas a la vez.

Antonio Moreira posa con su hijo Kevin / Ch. S.

– ¿Con que logística contáis en "La Fórmula" en este 2024?

– Utilizamos tres tráileres, de los cuales uno se utiliza para montar un espectacular escenario con 30 metros de frontal, por 11 de alto y 10,20 de fondo, con 160 metros cuadrados de pantallas led, 120 cabezas móviles, más 100.000 vatios de sonido Meyer Milo. Para desplazarnos utilizamos un autobús. Contamos con un equipo humano de 28 personas, de las que 17 somos músicos, cantantes y bailarines, más los técnicos y los conductores. Es una orquesta con gente joven, yo soy el más veterano y mi hijo Kevin, el benjamín.

–Vemos las verbenas y orquestas como pura diversión, que lo son, pero la realidad es que de ellas viven muchas familias...

– Efectivamente. Solo en Galicia contando tríos, orquestas y grupos sumamos más de 400 formaciones que llevan detrás muchos cantantes, músicos y técnicos, con lo cual son muchas las familias que viven directa o indirectamente del mundo de la verbena.

– ¿Cómo es y se vive la vida de un artista de orquesta?

– La vida de un músico, cantante, bailarín, técnico o conductor de orquesta es muy bonita e ilusionante, de eso no cabe duda alguna, porque estamos haciendo una cosa que nos gusta, pero es a la vez muy sacrificada. Nosotros daremos este año una media de 120 conciertos. En julio y agosto no paramos en casa, vivimos en la carretera, lejos de la familia. Yo el año pasado al terminar la campaña miré el tacógrafo de nuestro autobús que yo personalmente conduzco y habíamos hecho 83.000 kilómetros.

– ¿Es tanta vuestra fama que prácticamente en verano casi no tenéis que salir de Galicia?

– Es verdad que es en tierras gallegas donde más actuamos, pero salimos mucho a Cantabria, Asturias, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. En agosto hemos estado en Íscar en Valladolid, Carbajosa de la Sagrada en Salamanca y Salas en Asturias. Cerraremos el mes fuera de Galicia: 29 en Cantabria, 30 en Palencia y el día 31 sábado estaremos en Valer, en Zamora, donde el 30 actúa "Musical Compás" de Salamanca y el 29 "Nueva Sintonía".

– ¿Qué supone para ustedes actuar en Valer de Aliste?

– Un reto muy ilusionante porque sabemos que por allí han pasado y suelen pasar orquestas de primera fila como "La Misión", "Anaconda", "Assia" o "Malasia". Allí han triunfado grupos y orquestas gallegas como "Futuro", "Océano, Amistad", "Canadá" o "América" y nosotros desde luego vamos dispuestos a darlo todo y no defraudar a los vecinos de Valer y a cuantos se desplacen allí para vernos y conocernos. Estamos agradecidos por la oportunidad que nos consiguió José Manuel, natural de Tolilla y de Valer de Aliste. Sabemos que van a ir a vernos gente del distrito de Braganza. Vamos a darlo todo y a seguir abriendo camino en Zamora y en Portugal.

– "Peke" es para muchos el cantante de "La Fórmula", pero desconocen que usted es el alma, corazón y vida de la orquesta...

– Prácticamente le dedico las 24 horas del día y los 365 días del año pues me encargo de todo, desde la dirección artística (música, baile y ensayos) a la contratación, controlar los gastos e ingresos, canto, bailo, me encargo de las redes sociales y además soy el conductor de nuestro autobús. No paro. Vivo por y para "La Fórmula".

– ¿En su familia el cambio generacional está asegurado?

– Gracias a Dios así es. Yo en mi caso tengo a mi hijo Kevin Moreira Martínez que es un crack. Nació el 7 de abril de 2008 y este año ha terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria con sobresalientes. El año que viene cambiará el Instituto de Vilagarcía de Arousa por la Universidad de Santiago de Compostela. Empezó con nosotros la campaña de 2023 haciendo alguna cosilla y ya en esta de 2024 forma parte de "La Fórmula" como uno más. Canta, baila y además es mi mano derecha, siempre está dispuesto para echarme una mano. En casa, en la orquesta, cuando me siento agobiado siempre está ahí dándome ánimos e ideas de vestuarios y coreografías. Este año grabamos juntos "Hasta por la mañana" sobre las verbenas nocturnas.

– ¿Quiénes formáis "La Fórmula" y de dónde venís?

– Estamos en Vilagarcía de Arousa y somos 17 artistas sobre el escenario: siete cantantes, Bárbara Oliveira, Maite Rodríguez, Kevin Moreira, Sara Vázquez, Jesús Antequera, Raúl Arell y yo Peke; más siete músicos Cristian Matos (bajista), Carlos Carid (guitarrista), Danillo Muñoz (teclista), Bruno Maseda (batería), Elvis Gabriel (saxofonista) y Leo Pineda y Humberto Ortega (trompetistas y tres bailarinas Lucía Sixto, Xulia Alonso y Zoe Santos. Mención especial para los miembros del equipo técnico, son los que menos duermen y trabajan para que todo esté listo a la hora de comenzar la verbena en cada pueblo.

