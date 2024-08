La "dignificación" de la iglesia de Bermillo de Sayago, en proceso

Dignificar la iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Bermillo de Sayago. Este es el objetivo prioritario de un completo proyecto que detalla las mejoras que se ejecutarán en el templo levantado en el último tercio del siglo XVI y en el que posteriormente se llevaron a cabo diversas remodelaciones.

El párroco de Bermillo de Sayago, Juan José Carbajo, ha compartido con vecinos y feligreses las obras que está previsto acometer en la iglesia durante una reunión informativa que se ha celebrado recientemente.

Durante el encuentro, el párroco expuso las líneas principales de actuación recogidas en el proyecto "Un templo del siglo XVI para el siglo XXI", que serán sufragadas con fondos de la parroquia y, si fuera necesario, la financiación se complementaría con un "préstamo" de la Diócesis de Zamora.

Recordó Carbajo que ya cuando fue designado nuevo párroco de Bermillo de Sayago en septiembre de 2022 se percató de la necesidad de sustituir el antiguo suelo de madera de la iglesia, que presenta un notable deterioro.

Ante esta situación, solicitó asesoramiento al arquitecto de la Diócesis y a sus restauradores con los que barajó diferentes opciones y una de las descartadas fue sustituir el actual suelo por otro de madera. La solución técnica elegida es el cambio de la madera por piedra granítica propia de la zona con diferentes detalles para que el resultado final sea el de "un suelo noble" y acorde a la importancia de la iglesia.

Exterior de la iglesia de Bermillo de Sayago / Cedida

De otro lado, Carbajo señaló que, a largo plazo, también está previsto proceder al cambio de la iluminación del templo, con "enfoques" concretos para realzar "algunos lugares" o piezas artísticas de "primer nivel". En el marco de la intervención proyectada en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Bermillo de Sayago también está previsto proceder a la sustitución de los bancos y restaurar destacadas obras de arte que pertenecen a la parroquia.

En este punto, Carbajo reconoció que durante unas tareas previas de limpieza y colocación en el interior del templo fueron localizadas piezas muy interesantes y de gran valor artístico como un conjunto de ángeles, cuyo autor es el escultor toresano Narciso Tomé, y que será restaurado. Otra de las piezas que también será sometida a un proceso de rehabilitación es una Inmaculada de la escuela de Gregorio Fernández.

De otro lado, el párroco precisó que en la iglesia de Bermillo de Sayago ya se llevaron a cabo obras importantes para garantizar su conservación, tales como las ejecutadas en la cubierta y que sirvieron para evitar filtraciones del agua de lluvia, aunque también se instaló un sistema de calefacción, mejoras que "aportan tranquilidad", ya que han contribuido a preservar el histórico inmueble.

En cuanto al presupuesto necesario para ejecutar las obras previstas, Carbajo precisó que por el momento no se ha concretado y que, en el caso de la sustitución del suelo se han solicitado propuestas a empresas especializadas. Para, el resto de las intervenciones se seguirá la misma práctica, por lo que por el momento, no se ha valorado el presupuesto total necesario. No obstante, reiteró que la parroquia dispone de fondos y que, si precisara más recursos, solicitará un "préstamo" a la Diócesis.

