"El fuego venía endemoniado, ya lo advertían los más longevos"

"Este fuego viene endemoniado. No he visto nunca aquí ningún fuego que avance de esta manera". Las palabras de Francisco Rivas, residente de Sejas de Aliste, hablaban desde la sabiduría de quien ha residido durante más de siete décadas en esta localidad perteneciente al municipio de Rábano. Su población, con 124 vecinos censados, casi se triplicaba en la tarde de ese 17 de agosto, fecha en la que buena parte de los segundos residentes aprovechan para regresar a la tierra de sus raíces. El esparcimiento llegaría a su fin con la primera columna de humo.

Cristina Manías, ingeniera, fue una de las primeras en advertirla desde su ventana. Bastaron minutos desde el aviso efectuado al 112 para comprobar la peligrosidad de lo que se avecinaba. "Salí de mi casa para divisar mejor el origen del fuego, apenas 400 metros, y la columna de humo ya era inmensa".

Avivado por las intensas rachas de viento –se llegaron a superar los 60 kilómetros por hora en la zona–, el fuego declarado en una zona de pinar en el término de Trabazos ponía sobre aviso a los vecinos de Sejas. La tranquilidad del pueblo se vio rota por un frenesí de actividad, entre los trabajos de excavación de un pozo en el río Ribera para facilitar la recogida de agua a los medios de extinción y el tañer de las campanas llamando a fuego. "Imagínate que hay alguna familia que está durmiendo la siesta o que está viendo la tele y no se han enterado". Poco importaba que no dominaran el toque porque "la gente lo interpretó al instante".

La rápida expansión de las llamas, ya visibles desde el otro lado de la Nacional 122, ya se cernía en una alerta preocupante con el nivel 1 declarado. Cada vez más vecinos se agolpaban en la plaza o buscaban las localizaciones más altas para tratar de contemplar impotentes el avance de un fuego que ponía en peligro a la población. Algunos comenzaron a hacer la maleta para adelantar su marcha, otros previendo una futura y finalmente anunciada evacuación. Fue ahí cuando el rumbo del viento cambió en dirección a Sejas: "En unos segundos las llamas pasaron a avanzar varios metros. Ahí es cuando de verdad me empezó a entrar el miedo. Era el momento de mover a los míos".

Troncos carbonizados del incendio de Sejas de Aliste / Cedida

Las fotos tomadas por Cristina en la zona de "el Cabecino" marcaban las 19:43 horas, apenas 30 minutos antes de que la Guardia Civil, siguiendo instrucciones del Cecopi, comenzara a llamar puerta por puerta para instar a los vecinos a que abandonaran sus casas con una muda y los artículos de primera necesidad. La orden era vaciar el pueblo, pero unos pocos resistieron para cuidar hasta el último momento del ganado.

Un nuevo golpe de viento esta vez viró hacia Alcañices, librando al núcleo urbano, lo que llevó a algunos a mitigar los nervios. "Curiosamente fue la gente de 75, 80 y 90 años la que mejor conservaba la calma. Nosotros en cambio no podíamos por menos que pensar: ¿Y si llega el humo? ¿Y si cambia otra vez de dirección?".

Las recomendaciones dirigían a los vecinos hasta el pabellón polideportivo de Alcañices, pero también hacia Trabazos y Villardeciervos. Sorteando una ya cortada N-122 para permitir el paso de los medios terrestres, los vehículos particulares y el autobús fletado por la Junta de Castilla y León se dirigieron a los puntos de evacuación a través de la carretera de Rábano, donde ya les estaban esperando con "bollas" (hornazo) y con el ayuntamiento abierto para acoger a quienes deseasen no alejarse del pueblo. Algunos se quedaron allí, pero la mayoría pusieron rumbo a Alcañices por Tola, dominada por las luces de una ambulancia.

Tras una conducción precavida ante la posible presencia de animales despavoridos huyendo de la zona –por allí moran ciervos, corzos, lobos, jabalíes, zorros y tejones, entre otros–, la llegada al pabellón y el albergue –solo los que presentaban patologías previas fueron derivados a la residencia de ancianos– estuvo marcada por un doble shock tras conocer la pérdida de uno de sus vecinos por un infarto durante el viaje de evacuación.

Pinos quemados incendio de Sejas Aliste / Cedida

El dolor contribuyó a una noche en vela que siguió a una cena sumida en el más absoluto de los silencios. "Otros, directamente, ni comimos. Era imposible probar bocado". Inapetencia e insomnio propios de una noche en la que el rojo de las llamas dominaba cualquier pensamiento. Arropados con mantas, decenas de vecinos decidieron pasar al raso la noche, fielmente acompañados por los voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil, algunos de los cuales sacrificaron una noche de fiesta en su pueblo para acompañar en el duelo a los desplazados. "De vez en cuando llegaba olor a humo, incluso restos de pino quemados".

Vencida por el sueño, Cristina apenas logró descansar hora y media, cuando ya con la luz del domingo, el pabellón recibía la visita del alcalde de Trabazos y el presidente la Diputación, Javier Faúndez, y del delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada. Tras ellos, el consuelo y la noticia de la vuelta segura a casa, ya constatado que el pueblo estaba fuera de peligro.

La llegada a casa no evitó que las miradas continuasen dirigiéndose hacia el pinar. "La tensión vivida hace que tampoco concilies el sueño". Desde la cama, ya vencida por la falta de descanso, Cristina no podía por menos que rememorar la solidaridad de unos vecinos que se sumaron a los voluntarios para efectuar todo tipo de donaciones en forma de alimentos, bebidas y viajes a la farmacia de San Vitero. "Fue como retroceder a la época de nuestros abuelos. Ellos nos contaban que, pese a ser una zona humilde, si ibas a otro pueblo no te iba a faltar una manta y un plato, aunque la familia sólo dispusiera de unas sopas de ajo o un trozo de pan con chorizo".

Con la voz aún quebrada por lo vivido, Cristina se emociona al pensar que, "en un mundo a veces tan aparentemente egoísta, aún se mantenga esa capacidad de unión y entrega": "Hay esperanza".

