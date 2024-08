Cruz Roja "hace crecer" el cine de verano en Sanabria

El proyecto "Crece" de Cruz Roja en Zamora acercó el "Cine de Verano" al público del medio rural, en Puebla de Sanabria, con la proyección del cortometraje "Autorretrato".

El trabajo que recoge los testimonios de diferentes personas en sus respectivas situaciones sociales pone de relieve la soledad no deseada de los diferentes colectivos, entre ellos el de los mayores.

En la presentación por parte de los responsables del proyecto, esas situaciones también se viven en los pueblos de la España rural: incomprensión, el no tener a quién contar los problemas, no saber cómo resolver problemas o la discriminación, etc.

La sesión se cerró con el pase de la película "El peor vecino del mundo", donde el actor Tom Hanks encarna a Otto, un jubilado viudo, metódico y obsesivo que vive al margen de las relaciones sociales con el resto de miembros de su comunidad, que termina con desenlace muy humano.