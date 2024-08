Una simpática zamorana llama a la radio para recomendar una cantante, pese a no entender del todo sus canciones

Los zamoranos están por todas partes. No solo repartidos por toda la geografía española y más allá, sino que también están presentes en programas de televisión y de radio. Es el caso de Rosa, una zamorana que pasa sus vacaciones de verano en La Bóveda de Toro y que en las últimas horas ha participado en el programa de Cadena Ser 'Hoy por hoy'.

"Muchas cosas de la letra no las entiendo"

Esta oyente decidió llamar al espacio conducido actualmente por José Luis Sastre al hilo del debate sobre la diferencia de gustos musicales entre generaciones. Rosa aseguró que le encanta Rosalía y sobre todo su canción 'Despechá'. "Muchas cosas de la letra no las entiendo, pero el ritmo y la voz de ella me encantan", se sinceraba provocando una sonrisa entre los presentadores.

De igual modo, la zamorana también destacó otros temas de la artista catalana, como la versión que hizo de la canción 'Me quedo contigo' de Los Chunguitos en la gala de los premios Goya de 2019: "Se me pone la carne de gallina".

Su gusto, sin embargo, no es compartido por su marido, quien duda de la calidad musical actual. Sin embargo, Rosa le contestaba por la radio: "Será una mierda para ti". Pese a venir de una generación con bandas como Deep Purple o Led Zeppelin, esta zamorana defendía que los gustos cambian. "El resto de música de ahora no me dice nada, no me llega (...) pero Rosalía sí. Ahora cuando la habéis puesto ya estaba moviendo los pies", reconocía.