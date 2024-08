El estremecedor relato de uno de los hombres que apagaron el incendio de Trabazos: "Se me apretaron las tripas"

José Luis Gutiérrez García "Guti" es contador de historias, gaitero y, desde hace unos 25 años trabaja apagando fuegos forestales. Fue uno de los técnicos de medio ambiente al mando del operativo que sofocó el incendio declarado el pasado sábado 17 de agosto en Trabazos y que obligó a evacuar a los vecinos de Sejas de Aliste.

"Guti", que ama los montes de la provincia como casi nadie, una vez apagado el incendio ha hecho uso de su innegable dominio del verbo para expresar lo que siente alguien que ve cómo arde una tierra que conoce muy bien, y que siente como suya por su vinculación personal con la localidad de Sejas. Lo ha hecho para sus más de 7.000 amigos de Facebook y sus más de 3.000 seguidores en Instagram, donde su estremecedor relato ha sido compartido cientos de veces.

"Cuando vi en la pantalla dónde salía el fuego se me apretaron las tripas, en un verbo ya se le veía el peligro, se me agriaron el gesto y la boca, saliendo de la Pigarra de Trabazos, con un viento de poniente como el que había, a favor de la loma, ya todo carreras y ansia de llegar a Sejas, donde hace solo diez dias que habíamos estado celebrando la memoria de los viejos". Y es que "donguti" había vuelto el 7 de agosto a Sejas, a " la única patria que he querido desde siempre tener", para rememorar cuentos y anécdotas que en muchos casos recogió de los propios vecinos de este pueblo.

"Camino del incendio, sobre la imagen del terreno iba yo murmiando de memoria, el Cerco, Cabraciel, la Ribera, Valdeperas, la Majada, Quiñón del Cura, la Grulla, Terneros, Corillos, la Raya Alcorcillo, me acordé de Dominga, mucho, de mi abuela adoptiva de Sejas, me acordé de la fina memoria que me enseñó la geografía pequeña que se me iba a quedar para siempre así atesorada de recuerdos de pastoras valientes, de contrabandistas, de matas donde se daba el labiérnago y la rosa del lobo, de peros de san lorenzo dulces como la miel, de esclavos del marqués y de salvajes crímenes", rememora.

