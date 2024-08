"Hay que seguir para adelante, haya pies o no": el recordatorio de la fermosellana Andrea Ruano

"Nunca pensé que ser de Fermoselle fuera algo diferente. Siempre creí que todo el mundo tenía la misma suerte de tener un pueblo como el mío, un sitio al que volver todos los veranos". Precedido de los primeros recuerdos de la mano de sus abuelos, así arrancaba la joven Andrea Ruano, el pregón con el que Fermoselle daba inicio a las fiestas patronales en honor a San Agustín.

La joven que superó un sarcoma de Ewing a los 15 años y cuyos primeros dolores comenzaron a manifestarse en plenos festejos de la villa, ha revivido sus raíces y ha recordado la trascendencia de esta cita: "San Agustín está marcado en nuestros calendarios como unos días de caminar al ritmo de la campana torera, de los nervios antes de que el reloj de las 11, de la Coronela, y de la emoción que solo se siente el sábado de toros".

Residente hasta hace apenas unas semanas en Manchester, Andrea recordaba cómo, en medio de la adolescencia y las primeras verbenas, le diagnosticaron un cáncer de hueso "y me dieron un 30% de probabilidades de supervivencia". Hoy, con más de una veintena de cirugías a sus espaldas, no puede evitar recordar que incluso en los peores momentos se negaba a tirar la toalla por su abuela.

"Cuando me pidieron que fuera la pregonera este año no sabía muy bien qué escribir". Asegura que nunca ha querido que el cáncer la definiera. Tampoco la amputación "que es de esas decisiones que nadie debería tener que tomar", pero que le impulsa para ponerse de ejemplo de la necesidad de continuar avanzando "haya pies o no".