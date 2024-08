El gaitero de Pedrazales: "Mi padre nunca nos enseñó a tocar"

Modesto Espada Varela, el mayor de los Gaiteros de Pedrazales, recibe este sábado el homenaje de gaiteros, amigos y vecinos, en su pueblo natal. Nacido en 1934, con 90 años continúa tocando el instrumento más representativo del folclore sanabrés. El veterano gaitero celebra los 75 años como referencia musical para todas las generaciones de gaiteros. Con 16 años hizo su primera gala completa en Vigo de Sanabria, aunque la primera vez que su padre le mandó a tocar para los mozos fue para la fiesta de Los Mártires de Trefacio. Modesto y Tarsicio son la cuarta generación de gaiteros que inició en Pedazales su bisabuelo José, siguió su abuelo Álvaro y continuó su padre Ceferino. Modesto es el mayor de los 7 hijos del matrimonio de Ceferino y Mercedes.

"Mi padre me conoció cuando yo ya tenía tres años, cuando volvió de Sevilla", Ceferino de joven tocaba la gaita de su padre, y "una vez que vino, y no había gaita". El abuelo falleció y por falta económica "las hermanas venderían la gaita por necesidad y no se supo más". A su abuelo no lo conoció, pero a su abuela María sí.

"Mi padre nunca nos enseñó a tocar", pero "recuerdo cuando mi padre trajo la gaita que yo tenía sarampión. Vivía en una casa que era poco más grande que este salón. Una cama por aquí, detrás la de mi madre y mi padre, dormíamos todos los niños juntos. Para la parte de enfrente la cocina". Recuerda a los de Limianos en esa casa "a mi padre le llamaban gaiteiro, en el dialecto sanabrés".

"Alvarico" que así le llamaban por el diminuto del nombre de su padre, Álvaro que también era gaitero, "le decían gaiteiro pero no tenía gaita. Mi padre sabía tocar porque cuando éramos pequeñitos iba al medero por una paja de las más gordas y con la navaja hacía una gaita y empezaba a tocar. Y se quedaba uno mirando para él, encantado. Tocaba con la paja de centeno que era una gloria. La procesión es lo que más tocaba". Modesto escribe que "sería para quitarnos el hambre que había mientras nos entretenía".

Ese día que apareció aquella gaita, lo recuerda bien aunque tenía tres o cuatro años "estaba en la cama y había un aire, que me acuerdo". Prosigue con sus recuerdos "mi madre estaba guisando y cuando mi padre venía de arar se ponía a preparar la gaita y a hacer las palletas. Mi padre para hacer una palleta en condiciones rompía por lo menos cuatro. Las hacía con las cañas aquellas de las escobas". Su padre no dejaba que ninguno de los niños tocara el instrumento.

Dos de las numerosas gaitas que posee. | A. S.

Un día su abuelo "uno de los mejores gaiteros" fue a tocar al prado de las Ballinas al otro lado del molino Chatuelo.

"Salí del colegio con 10 años, me sacaron porque era la posguerra y no había nada que comer. Había que darle de comer a los hijos. Si quería comer… uno me traía para cargar un carro de hierba, otro me traía para guardar unas vacas por un de pan que había que meter en agua. “Estuve con 10 años en Castro, en casa del alcalde, se llamaba Cobreros. Estuve dos meses por 20 pesetas y la comida. Una noche me dice: ¡Venga niño! Te vienes conmigo al molino, en el monte de Castro. Vente que voy a moler. Llevábamos un perro y yo monté en el caballo con él. Llegamos al molino, me senté en unos sacos y me quedé dormido". Cuando terminó de moler serían las tres de la mañana, le despertó y volvieron a montar al caballo y oía aullar los lobos. Se puso a llorar por "esos perros que ladran". "Esos son lobos, pero no te preocupes antes que comernos a nosotros se comen al caballo o se comen al lobo".

Cuando volvió de Castro regresó dos o tres meses al colegio con una maestra que se llamaba Laudelina. "Me volvieron a sacar del colegio. Mi tía Consuelo vendía cestos por los puestos del mercado. Y tenían previsto que fuera de pastor". Le llevaron entre los cestos acompañado a su tía y los cesteiros al Mercado, engañado porque le enviaban de pastor a la posada del Ventorro en Padornelo. Sería diciembre o enero. "Me montaron en un caballo con un señor y empezó a oscurecer hasta las Portillas del Padornelo y La Canda, que llamaban El Ventorro. Allí estuve yo un año y pico, guardando cabras, doscientas y pico cabezas de ganado ¿Tú te crees que un niño con 12 años puede guardar 200 cabezas de ganado? ¡Imposible!". Pero las guardó con cuatro perros. El primer día le acompañaron Santos el dueño y Emilio el criado, lo primero que le dieron fue la merienda, una vara y la capa de pardo. Ese primer día había nevado y los animales apacentaron en un prado cercano. Y ese día vio 5 lobos y avisó a Santos "miré que allí hay cinco perros". Le contestó: "¡Esos son cinco grandes lobos!". Fue la única ve que le llevaron una cordera.

Detalle de parte de su colección particular. | A. S.

Y en Ventorro aprendió a fabricar sus gaitas y palletas "vi a mi padre hacerlas y a mí se me acordaba cómo las hacía. Con la navaja bien afilada, los agujeritos y las pajas que buscaba". Con aquella primera gaita se olvidó de hacer el agujero posterior. Y en esas horas de pastor la primera canción que sacó fue "¡Ay Lolita! me marcho a la guerra". Y detrás de esa "cuando saqué aquellas, salieron todas". Su siguiente trabajo fue en casa del cura de Pedrazales, que descendía de Quintana. Además de ser el vaquero ejercía de monaguillo. Nunca se tocó dentro de la iglesia pero había una canción "que tocaba mi padre, pero fuera de iglesia". Con 13 años iba a acompañar a su padre y le pedía la gaita "yo no sabía y la hacía chillar". "Mi padre se hernió soplando" y soplando, "pero llevaba de burro a mi madre, que la recuerdo arando con un niño en brazos".

Al principio solo hacía chillar la gaita hasta que comenzó "a coger el temple". "Tenía unos pulmones que la llenaba rápido". Con esos 14 años fue de panadero a El Puente, luego a trabajar a la vía del tren. "Ya estaba harto de ‘amos’ y cogí un cacho de pan y fui andando hasta Padornelo", a buscar trabajo a las obras del túnel 12. Lo primero que le preguntaron fue "traes certificado escolar". Como no lo llevaba tuvo que volver andando a Pedrazales a buscarlo. Empezó de aguador para los trabajos del túnel "todo a base de pico y pala". Ganaba 30 duros al mes hacia el año 48, con 10 duros su madre compraba una hemina de centeno para cocer pan. De la boca del túnel le enviaron, después de un accidente en el que murieron el encargado y nueve trabajadores en el túnel 12, a trabajar con los canteros gallegos.

Hasta los 16 o 17 años volvió a casa y seguía haciendo sus pinitos con la gaita y saliendo a buscar a su padre cuando regresaba de tocar por los pueblos. Un día "llegaron los de Trefacio a casa" y le pidieron a mi padre que fuera a tocar a una fiesta de Los Mártires. Y Ceferino les contestó "que vaya el rapaz con vosotros". Tenía 16 años. Su madre, a la mañana siguiente, le dijo al padre que fuera a buscar al rapaz que eran las doce de la mañana y no ha venido. Le pagaron 10 duros cuando llegó al baile. Cuando llegaron, su padre y su hermano seguían tocando la gaita. Y como buen gaitero "en cada pueblo, una novia".

