Honores para los "niños de la Guerra"

Los verdes jardines del patio del antiguo convento de la Orden Tercera de San Francisco de Alcañices acogieron dentro de las fiestas patronales de San Roque un merecido y emotivo homenaje a las siete personas residentes en la villa que nacieron en 1934 y que, por lo tanto, este año han cumplido o cumplirán 90 años de vida.

Son ellos no sólo alcañizanos, sino también nacidos en otros pueblos alistanos que viven en la Residencia de la tercera edad Virgen de la Salud de Alcañices: Domingo Dacosta Fernández, Miguel Alonso Martín, María Luisa García Gago, Domingo Peña Vicente, José Vicente Faúndez, Fernando Rafael Martín y Santos Caballero Fernández.

Domingo Dacosta Fernández nació el día 22 de enero de 1934 en Alcañices, siendo el sexto de siete hijos en el matrimonio formado por María y Francisco. Tras pasar la infancia en su patria, chica ingresó en el Seminario Mayor con una vocación que jamás le ha abandonado. Fue ordenado sacerdote en 1958.

Tras ejercer el sacerdocio en algunos pueblos alistanos, a caballo entre los años cincuenta y sesenta, el reverendo Domingo Dacosta Fernández decidía cruzar Los Pirineos para recalar en Alemania donde, además de ampliar sus estudios en Teología, centró su labor sacerdotal, evangelizadora y humana en prestar ayuda a las familias de emigrantes españoles entre los cuales había muchos alistanos.

Domingo Dacosta, exdirector de Cáritas, durante el homenaje. | Ch. S.

A principios de los años 80 regresaba a Zamora como párroco de la iglesia de Santa María de la Horta, iniciando posteriormente su andadura en Cáritas Diocesana que llevó con especial dedicación en su preocupación en ayudar a los más necesitados. Etapa que le permitiría disfrutar de sus hermanos y sobrinos.

Él fue el principal artífice como director de Cáritas de la construcción y puesta en marcha en 1992 de la Residencia de la Tercera Edad "Virgen de la Salud" de Alcañices en el antiguo Palacio de los Marqueses de Alcañices (cedido para ello), donde actualmente reside en la Plaza "Reverendo Domingo Dacosta" (que homenajea su labor), Miguel Alonso Martín nació el 4 de febrero de 1934 en San Vitero. Fue un "niño de la Guerra" y como tal, así lo reconoce: "Pasamos las mayores calamidades del mundo por las necesidades de las dichosas guerras. No había ni pan ni nada. El que tenía pan podía dar gracias a Dios". Hizo el servicio militar en Salamanca y a los 23 años entraba en la Guardia Civil. De la academia de Sabadell le destinaron primero a Pamplona, terminando en la caseta de "La Canda" (Arcillera) en la Raya con Portugal. Luego pasó a la caseta de Brandilanes y de allí a Mahíde, Figueruela de Arriba y Zamora: "No fui un buen estudiante para el baile". Tiene dos hijas una nieta y un nieto: "No pensaba yo llegar a esta edad, mi familia a los ochenta años para el otro lado".

Domingo Peña Vicente nació el 12 de mayo de 1934 en Matellanes y de niño estuvo estudiando en los curas en Reus (Cataluña). "Le pidieron dinero a mi padre para los libros y le dijo que no tenía y le dijeron que no era buen estudiante y me echaron de allí". Se convirtió en emigrante y pasó toda su vida laboral en Francia, donde trabajaba en una cocina: un experto en paellas.

Daniel Ferreira, creador de la página de Facebook «Comarca de Aliste». | Ch. S.

Fernando Rafael Martín nació el 14 de octubre de 1934 en Alcorcillo donde se crío cuidando ovejas y haciendo hoyos para plantar pinos hasta ya de mayor emigró a Alemania, regresando dos años al pueblo y "me fui a las Vascongadas" donde trabajó ya hasta la jubilación. Su mujer era del mismo pueblo e hizo la mili en Madrid: "Lo pasé bien".

Santos Caballero Fernández nació el 1 de noviembre de 1934 en La Torre de Aliste y se casó con su paisana Benita, trabajó de herrero, un oficio que aprendió y heredó de su padre, siendo además agricultor y ganadero. Recuerda con nostalgia la matanza "matábamos un cerdo". Hizo la mili en Valladolid.

María Luisa García Gago nacía el 12 de marzo de 1934, trabajo en la labranza en casa de los padres "era una todo terreno". Se casó y se fue a vivir a Zamora donde tuvo dos hijos, César y José, luego se irían a San Sebastián y allí nació Manolo: "Era valiente como un demonio".

El municipio de Alcañices cuenta actualmente con 1.048 habitantes (551 varones y 497 mujeres) de los cuales 350 son personas de la tercera edad y entre ellos hay 135 son octogenarios y nonagenarios. La villa de Alcañices rindió un merecido homenaje también a Daniel Ferreira Fernández un alcañizano experto en redes sociales que lleva la página de Facebook "Comarca de Aliste", siempre abierto a colaborar en cualquier iniciativa ya sea de Alcañices, Aliste o Tras os Montes.

