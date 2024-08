El archivo del fotógrafo Otilio Vega, un legado para la historia

Recuerda Julia Domínguez cómo siendo una niña –"tenía 12 o 13 años"– acompañaba a su tío por los pueblos haciendo fotografías y cómo revelaban la película en la parte trasera del Seat 600 con el que se desplazaban. "Allí montábamos el laboratorio, él positivando y yo revelando para entregar las fotos casi al instante".

Su tío, Otilio Vega, fue uno de los fotógrafos de referencia en Zamora, desde la posguerra hasta los albores de la democracia. Un trotamundos que retrató la vida cotidiana de los pueblos y sus gentes con realismo y sensibilidad. Un espíritu inquieto que visibilizó e inmortalizó una realidad social que de otro modo se hubiera evaporado.

Aunque estaba depositado en la Filmoteca de Castilla y León desde 1998, a partir de ahora se ceden los derechos de reproducción y uso de las imágenes en publicaciones, exposiciones y otras actividades de tipo educativo, científico o cultural sin fines comerciales.

Firma de cesión del archivo de Otilio Vega a la Filmoteca de Castilla y León con Julia Domínguez (derecha) y la directora de la Filmoteca, Maite Conesa / Javier Gallo

Identificado en la Filmoteca de Castilla y León como OVZA (Otilio Vega Zamora), el archivo reúne fotografías tomadas en más de 190 pueblos zamoranos y algunas menos de la propia capital, realizadas entre los años 1940 a 1977 y minuciosamente datadas y documentadas por el propio Otilio Vega.

Durante ese periodo el fotógrafo de Aspariegos recorrió buena parte de la geografía rural inmortalizando personas, familias, tradiciones, fiestas, celebraciones familiares. "Llegaba a los pueblos y allí instalaba los telones en patios o corrales de amigos y conocidos, y en otras ocasiones improvisaba los platós en plena calle" recuerda su sobrina.

Primero andando y durante muchos años con una bicicleta, Otilio Vega desplegaba entusiasmo y pundonor no exento de un esfuerzo extraordinario, teniendo en cuenta que era manco. "Si algo le definía era su espíritu generoso. Cuántas veces dejaba las fotos a la gente y no las cobraba porque en ese momento no disponían de efectivo. ‘Ya me lo darás’, decía. No le preocupaba".

Romería en Villarrín de Campos / Archivo Otilio Vega

Por encima de todo a Otilio Vega le apasionaba un oficio que le metió en la cabeza un fotógrafo catalán con el que coincidió en la prisión de San Marcos, en León, donde estaban recluidos por republicanos. Cuando es liberado se vuelve al pueblo. Había trabajado de albañil con sus tíos y en la panadería de su suegra, pero tuvo claro que lo suyo era la cámara y el laboratorio. Con ese empeño volvió a León donde su mentor le enseñó las nociones básicas y en 1942 comenzó con las pruebas, realizando sus primeras fotos en Aspariegos con una cámara de minuto que le llevó por otros pueblos de la Tierra del Pan y Campos. Castronuevo, Belver, Malva, Benegiles, Pajares, Manganeses de la Lampreana, Arquillinos, Villalpando...

Hasta 1949 Otilio Vega trabajó como "minutero", con la cámara de cajón y revelando en minutos la imagen. Se recorrió toda la zona haciendo las fotos de carné para el DNI, cuando se instauró el carné de identidad en España, a mediados de los 40 del siglo pasado. "Desgraciadamente de esa etapa de ‘minutero’ apenas se conserva nada de su trabajo, ya que carecía de negativos" lamenta su sobrina.

GALERÍA | Un viaje por la memoria de Aspariegos a través de la cámara de Otilio Vega /

Una humilde bicicleta fue durante años el medio de transporte para recorrer los pueblos, cargando además con cámaras, trípode, iluminación (utilizaba unos focos confeccionados por él mismo sujetos a un palo y tomaba la corriente de la casa de algún vecino) y muchas veces con el laboratorio, la ampliadora, cubetas y líquidos. Y con la gran limitación de su brazo izquierdo.

Vicente planells entrega de premios Radio Zamora / Archivo Otilio Vega

Hasta que en el año 1954 se motorizó con una Montesa que le permitió ampliar el campo de trabajo hacia otras comarcas y diversificar la temática. Sayago, Aliste, La Guareña, Tierra del Vino, Toro, Benavente... Es la época de los escolares con la bola del mundo y de las fotos del grupo con su maestro. Sin descuidar los acontecimientos festivos, tradiciones, carnavales, juegos de pelota, ciclismo...

Trabajadores del Bazar Jota en Zamora / Archivo Otilio Vega

Más allá del indudable interés de las fotografías de fiestas o tradiciones de los pueblos y de las típicas imágenes familiares, el legado de este fotógrafo abarca también una curiosa colección de desnudos femeninos (consentidos) realizados en distintos pueblos de Zamora entre los años 1950 y 1960. O el indudable documento etnográfico y sociológico que representan las fotografías de oficios: desde las tareas del campo a lo largo de las distintas estaciones hasta el hacer del panadero o limpiabotas pasando por albañiles, herreros, carpinteros, barberos, modistas, pastores. Un meritorio retrato de la vida social y económica durante la Zamora rural de la posguerra.

No menos singulares son las fotografías de difuntos. Durante años estas prácticas de fotos mortuorias fueron habituales, especialmente en recién nacidos. La familia adornaba la cuna con flores y vestía al niño difunto con las mejores galas para el recuerdo perenne. Costumbres de una sociedad en blanco y negro que Otilio Vega dibuja con extraordinario realismo.

Otilio Vega / Archivo Otilio Vega

Al margen del propio interés de la imagen, lo que verdaderamente otorga valor al legado del fotógrafo de Aspariegos es la precisión y el detalle con el que archivaba las fotografías. "Tenía un método muy sistemático y minucioso; llevaba una agenda de las ferias y fiestas, y todo tipo de acontecimientos susceptibles de ser fotografiados. Y a la hora de archivar los negativos aparecían todos los detalles: la fecha, el lugar y hasta la hora que hizo la foto. Eso es un tesoro".

Bendicion de campos por San Isidro / Archivo Otilio Vega

Y así se lo encontró Julia Domínguez cuando desempolvó las cajas guardadas en el desván de la casa de sus tíos en Aspariegos . Un espacio con infinidad de carretes perfectamente custodiados y documentados que posteriormente ella misma limpió uno a uno y preparó para su depósito en la Filmoteca de Castilla y León. "Ponía un precinto con la fecha y un número, y después en un dietario precisaba la información sobre ese número de carrete" explica su heredera y garante de quien inmortalizó este sensacional viaje por la memoria de Zamora y sus pueblos. Un retrato fundamental de la Zamora del siglo XX, especialmente de una Zamora rural que sin la mirada de Otilio Vega y otros fotógrafos estaría condenado al olvido.

Primer laboratorio de Otilio Vega / Archivo Otilio Vega

"Cuando alguien le decía que era un artista, él siempre contestaba que no. ‘Esto es un oficio y tengo que hacerlo bien porque es de lo que vivo’", evoca su sobrina.

El fotógrafo evolucionaría después con la fotografía de prensa y actualidad. En 1958 se trasladaba a vivir a Zamora con su mujer, Virginia Domínguez, y entre 1959 y 1965 fue fotógrafo de El Correo de Zamora sin descuidar los pueblos. Tenía su laboratorio establecido en su casa, donde hacía fotos de carné y de familia numerosa. Y para las salidas por la provincia, en su automóvil instaló un pequeño laboratorio, que le resolvía en las prisas de las entregas inmediatas.

Un ictus truncó su carrera en el año 1979 mientras estaba realizando un reportaje de boda. Julia tuvo que encargarse de culminar el trabajo y, con el tiempo, cambiar sus planes profesionales para tomar el relevo de Otilio Vega. Era mucho la responsabilidad para dejar desierto un trabajo de tantos años. Ahora Julia Domínguez deposita ese legado en la institución que garantiza su cuidado para la posteridad.

